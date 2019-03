PSOE-A pide a Junta medidas ante "escarnio" en el IES El Andévalo (Huelva) el 8M e Imbroda ve "suficiente" la respuesta

Publicado 21/03/2019 14:23:01 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha reclamado al Gobierno andaluz que ponga en marcha medidas ante el "escarnio" que sufrieron los docentes del IES El Andévalo, en la Puebla de Guzmán (Huelva), por las "falacias" de Vox en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a lo que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha respondido asegurando que la respuesta ofrecida por el Ejecutivo andaluz y la Fiscalía ha sido "suficiente".

Así se ha pronunciado Imbroda en la sesión de control ante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta oral formulada por el diputado socialista José Fiscal, en la que se ha referido a que la Fiscalía haya archivado el expediente abierto por "falacias" difundidas por "sus socios de la ultraderecha, sobre que los niños y no las niñas eran castigados el 8M sin recreo.

Como se recordará, la directiva del citado instituto presentó una denuncia ante la Guardia Civil para tratar de averiguar el origen de la filtración de los documentos de trabajo de la actividad que se preparaba para el 8M y que consistía en dejar salir al patio durante un corto periodo de tiempo únicamente a las alumnas, y no a los chicos, para que los escolares comprendieran "lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas".

El diputado socialista, que ha criticado el "bajísimo tono" que ha mantenido el consejero del ramo ante asunto, "cuando no su silencio", ha indicado que una vez que la Fiscalía ha archivo la causa, concluyendo que el centro "no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad", la Junta debería poner en marcha alguna medida para "resarcir" de este "escarnio" a los docentes de este centro "y no reír las gracias a su socio de la ultraderecha".

Junto a ello, ha dicho que un "ataque" a profesionales de un instituto "ejemplar y con mucho reconocimiento" no se pude dejar pasar. "Espero que sus ansias de poder no le impidan ser tibio", ha afirmado Fiscal, quien teme que puedan producirse más casos de este tipo. "No se arruguen, no sean cobardes y defiendan a sus profesionales aunque sea Vox quien tiene la sartén por el mango en este gobierno", ha añadido.

Si bien, el consejero del ramo ha defendido que desde los mecanismos propios de su departamento se difundió que las acusaciones no eran tales y se respaldó al equipo directivo del centro. "Nos congratula que la Fiscalía también se activara ante la mínima sospecha", ha indicado.

Tras criticar que el PSOE-A pretenda poner a esta consejería "en medio de un fuego cruzado", Imbroda ha reclamado a los socialistas que miren este asunto "con perspectiva e inteligencia".