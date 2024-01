PSOE pide la retirada de los presupuestos municipales al considerar que "frenan la revolución urbanística de Huelva"

HUELVA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva va a pedir en el pleno del próximo lunes 15 de enero, la retirada de los presupuestos municipales mediante una enmienda a la totalidad porque, a su juicio, "entre otras cosas, frenan la revolución urbanística de Huelva puesta en marcha en los anteriores mandatos con un Gobierno socialista".

El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha señalado que estas cuentas "reflejan que Pilar Miranda no tiene un proyecto de ciudad definido, no tiene ideas y no sabe hacia dónde va. Estamos ante una alcaldesa perdida y sin rumbo", ha indicado en una nota.

En este sentido, Baluffo ha subrayado que han dejado "sin financiación" obras "muy importantes para el desarrollo de la capital" como "la peatonalización de la Plaza Niña, la reurbanización del pasaje García Xarmiento en la Huerta Mena, la calle Pedro Alonso Niño en Isla Chica, la peatonalización de la calle Riotinto en Las Colonias, la reurbanización de la barriada Jose Antonio, la peatonalización de la calle Puebla de Guzmán y Rociana en El Polvorín".

"También la prolongación de la calle Natividad en la barriada de la Navidad, el centro social en Marismas del Polvorín y el centro social y las pistas deportivas de Pescadería", ha detallado el socialista antes de lamentar que "se eliminen todos estos proyectos sin ofrecer una alternativa".

Por otro lado, Baluffo ha denunciado que "limitan el plan de empleo a un solo sector, el del hidrógeno verde", señalando que el PSOE cree que "es importante que Huelva esté preparada para la llegada de la mayor planta de metanol verde de Europa", pero que "mientras eso ocurre, no se puede abandonar al resto de sectores clave en esta ciudad: el comercial, hostelero y las pequeñas y medianas empresas".

"De 2,5 millones de euros que había antes para ayudas directas a la contratación este presupuesto lo reduce a 360.000 euros. El socialista ha remarcado que son como máximo 36 ayudas directas de a empresas para 36 contrataciones", ha dicho.

Además, el socialista ha criticado que "ha desaparecido la financiación del plan de asfaltado de la ciudad" y ha subrayado que "desde 2015 se han puesto en marcha siete planes de asfaltado con una inversión de más de cinco millones de euros para asfaltar 250 calles", lamentando que el PSOE se encontró "una ciudad llena de socavones en todas sus calles".

Asimismo, ha señalado que otras partidas "que han sido eliminadas del presupuesto" han sido las destinadas a la construcción del nuevo parque de bomberos en un terreno situado en la carretera del cementerio, junto a la rotonda de los tanatorios, "con mejores condiciones de accesibilidad, equipamiento y dimensiones que el actual Parque de Bomberos"", que acumula deficiencias tras 35 años en funcionamiento".

En el área de Deportes, Baluffo ha indicado que "se ha reducido a la tercera parte el presupuesto pasando de los 250.000 euros para actividades deportivas y eventos con clubes y federaciones a 77.500 euros y para obras en instalaciones deportivas se pasa de 220.000 a 60.000 euros" lo que, en su opinión, "supone "el abandono del deporte base en la ciudad".

Y en tercer lugar, ha apuntado que "se reduce a la mínima la partida para grandes eventos deportivos y se renuncia a que Huelva siga siendo capital del Deporte tras haber acogido grandes eventos deportivos como dos mundiales de bádminton, un europeo, partidos de la selección femenina absoluta de fútbol y sub 21 de la masculina, partidos oficiales de las selecciones absolutas de baloncesto masculina y femenina o la copa del Mundo de Triatlon, entre otros muchos".

"SUBIDA DE CINCO IMPUESTOS"

"Tampoco hay financiación para el nuevo albergue municipal, se reducen las ayudas para la instalación de ascensores en edificios antiguos condenando a todos estos vecinos que no se pueden permitir pagar la instalación de un ascensor, a seguir atrapados en sus viviendas", ha dicho el concejal socialista.

Por último, Baluffo ha indicado que estos presupuestos recogen "el préstamo de 12 millones de euros que nos ha llevado a la subida de cinco impuestos municipales mediante la eliminación de 17 bonificaciones", así como "la subida del agua a bares y peluquerías".

"DOS MILLONES MÁS DEL GOBIERNO CENTRAL"

El portavoz del PSOE en el consistorio ha explicado que el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez "participa directamente en estos presupuestos y en la financiación del mismo con 45,6 millones de euros de transferencia directa del Estado a las arcas municipales, 2'1 millones de euros más mediante la Participación en los Impuestos del Estado (la PIE)".

"Frente a este esfuerzo inversor, el plan de Pilar Miranda para recaudar más es elevar la previsión de ingresos por multas en dos millones de euros", ha dicho Baluffo antes de pedir a la alcaldesa "que explique si piensa freír a multas a los onubenses".

"LA GRAN MENTIRA"

Por último, Francisco Baluffo ha insistido en que estos presupuestos "desmontan la campaña de desprestigio que nos han hecho durante estos meses usando todos los recursos públicos a su alcance para atacar la gestión del PSOE. Ahora vemos que todo era una gran mentira; un burdo montaje para hacer ruido y tapar sus carencias", ha afirmado.

"Donde dijeron que habría que recortar porque no había dinero y que se habían encontrado con una deuda oculta de 40 millones, ahora vemos que han aumentado el presupuesto municipal en diez millones de euros gracias a que se han encontrado con un Ayuntamiento saneado", ha concluido.