PSOE pregunta en el Parlamento por los presuntos "vertidos de lixiviados" del Centro de Residuos de Villarrasa (Huelva)

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva registró este lunes, 23 de febrero, una pregunta en la Cámara autonómica para conocer si la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "tiene constancia de que el Centro de Residuos de Villarrasa está, supuestamente, vertiendo lixiviados a los arroyos de su entorno".

Según ha detallado el parlamentario andaluz por la provincia Enrique Gaviño se trata de una pregunta oral dirigida a la consejera del ramo, Catalina García, en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, "para que informe, también, qué actuaciones ha puesto en marcha la Consejería ante estos hechos", ha indicado el PSOE en una nota.

El parlamentario realiza esta pregunta después de que Ecologistas en Acción "alertara" de "la existencia de aguas negras discurriendo desde las instalaciones hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista", afluentes del arroyo del Rubio, que desemboca en el río Tinto.

Enrique Gaviño ha reseñado que "esta organización ha trasladado la denuncia, con documentación gráfica, a las delegaciones territoriales en Huelva de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente", solicitado a la Junta de Andalucía "que investigue los hechos". "Por ello, queremos conocer si la Consejería tiene constancia al respecto", ha añadido.

El Centro de Residuos de Villarrasa, que da servicio a todos los municipios de la provincia, "es propiedad de la Diputación de Huelva y está gestionado por una empresa concesionaria". El PSOE señala que "en los últimos años ha recibido inversiones millonarias destinadas a mejorar la eficacia del tratamiento y aumentar la recuperación de materiales". "Sin embargo, nos hemos encontrado con este episodio de supuestos vertidos", ha apuntado el parlamentario onubense.

Gaviño ha manifestado que "de ser así, estamos ante un grave asunto que afecta a cauces naturales en una zona eminentemente agrícola", por lo que ha reclamado "transparencia, rigor y actuaciones inmediatas".

"Por tanto, el objetivo de esta iniciativa es claro que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente explique si conoce y qué conoce sobre estos hechos, que documentación obra en su poder y si ha realizado alguna actuación al respecto", ha ahondado el socialista.