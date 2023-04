PSOE presenta en San Bartolomé de la Torre (Huelva) su equipo para las municipales con "ilusión, alegría y compromiso"

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y candidata a revalidar la Alcaldía en San Bartolomé de la Torre (Huelva), María Eugenia Limón, ha impregnado su pueblo de "ilusión, alegría y compromiso" en la presentación de su equipo para las elecciones municipales del 28 de mayo.

Ha sido en un acto público en el Teatro Municipal al que han acudido vecinos para arropar a Limón y a los miembros de su candidatura, según ha trasladado la formación en un comunicado.

La alcaldable socialista ha irradiado "felicidad porque esto es lo que siento, no hay nada que me haga más feliz que trabajar por mi pueblo, por mi gente, y de hacer de San Bartolomé de la Torre un municipio feliz".

En su discurso, ha recordado que "pese a que en este mandato hemos pasado por momentos muy complicados y difíciles a los que tuvimos que enfrentarnos por la pandemia mundial del coronavirus, hemos sacado adelante muchos proyectos para nuestro pueblo y en esa línea quiero seguir".

"Tengo más fuerza e ilusión que nunca, no hay nada que más me motive por la mañana que levantarme con ideas nuevas y propósitos para seguir engrandeciendo mi pueblo. El contacto directo con mis vecinos y vecinas, con mayores, jóvenes, pequeños, compartir y hablar con mi gente es mi forma de vida", ha enfatizado.

Limón ha indicado que "fue todo un orgullo convertirme en 2019 en la primera mujer alcaldesa en San Bartolomé" y ha ensalzado "la valía de tantas mujeres en la vida municipal que han sabido dar un giro en las políticas locales y en la importancia de dar visibilidad y empoderarlas".

"En mi candidatura hay mujeres valiosas que van a dar lo mejor de sí mismas y, también, hay hombres muy valiosos, que lo son más porque nos valoran y respetan y nos tratan como iguales, que es lo que perseguimos desde el movimiento feminista, en el que me encuentro muy cómoda", ha dicho.

La lista con la que concurre a las elecciones del 28 de mayo presenta "un equipo joven, con experiencia, renovado, integrador, fuerte, con ideas claras y, sobre todo, con muchas ganas de seguir llevando a San Bartolomé a la felicidad".

Por ello, ha pedido a la gente en su intervención "toda la implicación para seguir mejorando nuestro pueblo, para seguir comprometida contigo para que juntos gane San Bartolomé". "Tenemos lo que San Bartolomé necesita. Y nos vamos a dejar la piel para hacerlo posible", ha dicho.

Según ha asegurado, "San Bartolomé de la Torre ha crecido en todos los aspectos, un pueblo que ha mejorado y merece seguir creciendo; y ese es mi propósito y objetivo cada día".

Tras esto, ha enfatizado que "soy una mujer imparable y no me conformo con nada, todo me parecerá siempre poco, por eso me quedo sin horas al día, quiero más y pelearé siempre de manera incansable, como también lo harán todas las personas que conforman mi equipo, un equipo humano maravilloso, totalmente volcado con el pueblo y sus intereses".