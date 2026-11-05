El PSOE presentará enmiendas a los presupuestos de la Junta en Huelva 2027 "de propaganda y tomadura de pelo"

El parlamentario andaluz y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, este jueves en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha anunciado este jueves que su formación presentará una batería de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 en la provincia, unas cuentas que ha calificado de "propaganda y tomadura de pelo" y que, a su juicio, constatan que "Huelva no está entre las prioridades" del Gobierno de Juanma Moreno.

En rueda de prensa, Baluffo ha sostenido que la Junta "ha vendido una inversión de 419 millones de euros" para la provincia, si bien ha precisado que en el anexo de inversiones "solo aparecen 388 millones". "Hay una diferencia de más de 31 millones que no está identificada en proyectos ni provincializada para que radique en las necesidades de la provincia", ha criticado, antes de censurar además la comparación de ejercicios anteriores para "vender que hay cien millones más".

El dirigente socialista ha advertido de que partidas "esenciales" experimentan caídas "de relevancia", entre las que ha desglosado "un descenso del 66,5% en Servicios Sociales, del 58,7% en Agricultura y Pesca, con una pérdida de 42,8 millones, del 53,9% en Turismo, del 47,3% en Energía, del 24,6% en Vivienda y del 23,6% en Empleo".

Asimismo, ha señalado la "desaparición" de las partidas para justicia provincializada y erradicación del chabolismo, así como la "congelación" de los fondos destinados al PFEA y a la Universidad de Huelva (UHU).

En materia de políticas sociales y educativas, ha citado descensos "del 96% en inversión en centros de infancia, del 54,2% en producción agrícola y ganadera, del 25% en ayuda al transporte escolar, del 20% en centros educativos, del 8,3% en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del 12% en los centros municipales de información a la mujer", lo que ha tildado de "medida clarísimamente ideológica de la derecha y la ultraderecha".

Para Baluffo, este retroceso en bienestar social evidencia "una medida clarísimamente ideológica de la derecha y la ultraderecha, que prefiere recortar en colectivos desfavorecidos y en igualdad mientras hace propaganda con cifras vacías".

SANIDAD Y CIUDAD DE LA JUSTICIA

En el capítulo de infraestructuras para Huelva capital, el parlamentario socialista ha recriminado la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la construcción de los centros de salud del Distrito 3 y de Marismas del Odiel, pendientes "desde hace ocho años", así como la falta de consignación para el Conservatorio Profesional de Danza.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia, Baluffo ha criticado que vuelva a quedarse con "cero euros" de construcción nueva en 2027 y ha lamentado que desde la Junta se aluda a una fórmula de colaboración público-privada. "Todas las capitales tienen Ciudad de la Justicia menos Huelva", ha incidido tras censurar que el Ayuntamiento haya inaugurado una avenida con ese nombre "en el Ensanche Sur sin tener el edificio".

Respecto a la sanidad provincial, ha subrayado que Huelva sigue siendo "la única provincia sin hospital materno-infantil" y ha negado que los 29,7 millones anunciados estén consignados en el documento. "En estos presupuestos hay partidas específicas para el nuevo hospital de Cádiz o el de Jaén, pero para el materno-infantil de Huelva no hay ni un solo céntimo", ha criticado.

Asimismo, se ha referido al Hospital de Alta Resolución (Chare) de Lepe para recordar que el PP "prometió que estaría abierto durante 2026", mientras que las cuentas de 2027 "vuelven a recoger actuaciones pendientes en terminación, equipamiento y apertura". Por su parte, ha lamentado que los proyectos hospitalarios proyectados en Aracena y Bollullos Par del Condado continúen "sin partida ni proyecto".

INCENDIO DE NIEBLA, CARRETERAS Y VIVIENDA

Por otro lado, Baluffo ha exigido un plan de recuperación "con financiación, actuaciones y calendario" dotado de una partida específica para las zonas e infraestructuras dañadas por el incendio de Niebla, con el fin de actuar en caminos rurales, espacios naturales y respaldar a explotaciones agrícolas, ganaderas y empresas afectadas.

En este sentido, ha lamentado la "falta de compromiso" del Gobierno andaluz con "la recuperación" de los territorios afectados por el incendio. "Los municipios afectados por este incendio no necesitan solamente palabras, necesitan recursos para recuperar la actividad económica de sus pueblos y la vida normal de sus gentes", ha dicho.

En lo relativo a la red viaria autonómica, ha denunciado que Huelva es la provincia andaluza "que menos inversión recibe para el arreglo de carreteras, con apenas un 4,6% del total regional", lo que deja a la provincia "en la cola de las comunicaciones".

En vivienda, el parlamentario ha censurado el "recorte del 24,6%" y ha asegurado que el 94% de los fondos presupuestados en la materia proceden de "transferencias del Gobierno de España". A este respecto, ha comparado los 1,1 millones de euros presupuestados para Huelva en 2026, "de los que se ejecutaron 269.000 euros", con el gasto de "1,6 millones de euros en viviendas para altos cargos de la Junta".

EDUCACIÓN

En materia educativa, Baluffo ha puesto el acento en el "deterioro y abandono" que sufren las infraestructuras escolares y los servicios complementarios, alertando de que las partidas "sufren recortes directos" en las cuentas autonómicas.

En concreto, ha denunciado que la inversión en centros educativos para la provincia "desciende un 20%" y que la ayuda al transporte escolar, "tan necesaria para muchísimas familias", cae "un 25%, una merma que llega a superar el 30% en servicios vinculados a necesidades especiales".

Asimismo, ha subrayado que la financiación propia de la administración andaluza para mejoras en colegios e institutos "se ha desplomado un 59% desde 2018, pasando de 129,7 millones a 52,8 millones", lo que a su juicio "pone de manifiesto la apuesta de Moreno por la educación privada mientras se recorta la pública y se congela el presupuesto de la Universidad de Huelva".

BANCO DE ESPAÑA Y ENMIENDAS

Respecto a la rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en la capital, Baluffo ha reprochado que las obras, "paralizadas desde 2018", cuenten con una previsión de financiación plurianual "de 2027 a 2030", lo que a su juicio postergaría a más de doce años su culminación "para albergar un Museo de Bellas Artes y no el Arqueológico que pedía la ciudadanía".

Por todo ello, ha avanzado que el PSOE ultima un catálogo de enmiendas por proyectos que recogerá las reivindicaciones de "los 80 municipios de la provincia" frente a unas cuentas que, según ha reiterado, "se basan en la propaganda y no aportan soluciones a los problemas reales de los onubenses".