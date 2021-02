PSOE recuerda a Moreno que la Junta "ha realizado el mayor recorte sanitario" y le incide en el Chare de Lepe (Huelva)

HUELVA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y coordinadora general del PSOE de Huelva y diputada nacional, María Luisa Faneca, ha asegurado este viernes que supone "un ataque directo" a la sanidad pública que la Junta "no mantenga la categoría de hospital al Chare de Lepe" y ha dejado claro que desde el PSOE "no van a parar" para reivindicar que este no sea un centro ambulatorio.

Así, ha recordado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hoy ha inaugurado el monumento de homenaje a los profesionales que han luchado contra la pandemia, que su gobierno ha realizado "en Huelva el mayor recorte sanitario de todas las provincias andaluzas".

En rueda de prensa, Faneca ha subrayado que van a llevar a cabo acciones diarias y semanales, así como van a llevar iniciativas a ayuntamientos, Diputación y al Parlamento andaluz para reivindicar esta infraestructura tal y como estaba contemplada y más en una zona "con tanta población" como la costa onubense, que incluso la triplica en verano.

En este mismo sentido, la socialista ha pedido a la Junta que "dé marcha atrás y devuelva al Chare, ahora concebido como CARE (centro de alta resolución y especialidades) su categoría de hospital, con las 40 camas con las que fue concebido por el anterior Gobierno socialista".

Asimismo, ha lamentado que la Junta "cambie el modelo" cuando están aún pendientes el Chare de la Sierra y el del Condado, toda vez que ha incidido en que la provincia merece "una atención adecuada" y ha apuntado que el Chare de Lepe supondrá "descongestionar" los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez.

De otro lado, cuestionada por la segunda fase de los accesos al Chare de Lepe, Faneca ha reiterado que el Gobierno "cumple" con su parte y se ampliará la dotación presupuestaria si se requiere para ello, pero ha abundado en que, a su entender, lo esencial es que "se dote al Chare y que no pierda su categoría de hospital".

Por su parte, respecto a la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, Faneca ha reprochado al presidente andaluz que lleve a cabo este acto cuando "realiza el mayor recorte sanitario de todas las provincias andaluzas en Huelva". Tras trasladar su agradecimiento a todos los sanitarios por su labor y compromiso, ha dejado claro el apoyo de los socialistas a la sanidad pública.