El PSOE solicitará a la Junta 100 millones en los presupuestos para paliar los daños de los incendio forestales

El portavoz del PSOE en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, junto al alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez. - PSOE DE HUELVA

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha anunciado este martes que el PSOE exigirá a la Junta de Andalucía la inclusión de una partida presupuestaria de cien millones de euros en las cuentas de la comunidad autónoma para dar respuesta a los municipios y sectores económicos afectados por los incendios forestales que se han producido este verano en Andalucía, con especial afección a la provincia de Huelva.

En una comparecencia ante los medios en Paterna del Campo (Huelva), acompañando a su alcalde, el socialista Juan Salvador Domínguez, Jiménez ha advertido de que esta petición se articulará mediante enmienda si el Ejecutivo autonómico no la contempla en el proyecto de presupuestos.

El parlamentario ha calificado la situación en las zonas afectadas por el incendio de Niebla, que se inició en el paraje Raboconejo el 6 de agosto y arrasó "más de 45.000 hectáreas entre las provincias de Huelva y Sevilla", como "la historia de un fracaso continuo" y ha criticado el "abandono" por parte de la administración autonómica.

Jiménez ha estructurado su crítica a la gestión autonómica en tres ejes. En primer lugar, ha criticado el "fallo" en las políticas de servicultura preventiva y limpieza del monte en los últimos años, lo que, según ha argumentado, convirtió el entorno forestal en "una auténtica bomba de relojería" al "no realizarse labores de poda, acondicionamiento de caminos ni cortafuegos".

En segundo lugar, ha censurado la gestión operativa durante la extinción del fuego. A su juicio, las decisiones adoptadas "con exclusivo carácter político" por la Agencia de Emergencias, su consejero y su director general "abocaron a este desastre medioambiental".

Según ha expuesto, estas directrices "condujeron las llamas hacia masas forestales de alto valor", afectando a "la riqueza natural y económica" de ocho municipios y "arrasando parajes clave" como el paraje de La Pata del Caballo o 7.000 hectáreas del término de Paterna del Campo.

Como tercer punto, el portavoz socialista ha lamentado la "ausencia de medidas" para la recuperación de las zonas afectadas y la dinamización de los sectores perjudicados, entre los que ha citado la agricultura, la ganadería, la apicultura, las actividades cinegéticas, deportivas y la propia servicultura.

Jiménez ha afeado a la Junta que "presuma" de un presupuesto de 55.000 millones de euros "sin articular un solo compromiso firme ni activar ayudas concretas para las 45.000 hectáreas calcinadas".

Por ello, además de los cien millones de euros consignados para fondos directos a ayuntamientos y sectores productivos --extensibles a otras zonas afectadas por incendios en la comunidad, como el Andévalo, la Sierra, Doñana o Los Gallardos en Almería--, el PSOE ha reclamado un plan especial forestal de prevención.

Este plan contempla realizar un estudio "exhaustivo" de la carga de combustible en los montes andaluces para actuar de forma inmediata frente a los efectos del cambio climático y las olas de calor.

"UN INSULTO PARA LA COMARCA"

Por su parte, el alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, ha tildado de "insulto" para los vecinos de la comarca la "falta de respuesta" de la administración autonómica tras el fuego. Domínguez ha defendido que "lo que supuso un origen en una candela en una cuneta ha acabado siendo el desastre medioambiental más grande que ha conocido esta tierra", con la pérdida del principal patrimonio natural del municipio.

El regidor ha criticado la gestión técnica y operativa del operativo de extinción, asegurando que los alcaldes de la zona --Paterna, Escacena del Campo y Almonte-- "advirtieron reiteradamente" en el puesto de mando avanzado de los riesgos de no atajar el frente este del incendio durante las horas nocturnas.

Según el alcalde, a pesar de las alertas sobre la posible entrada del fuego en masas forestales frondosas como Los Carneros y La Pata del Caballo --donde ha señalado la ausencia de tratamientos preventivos previos--, sus advertencias fueron "desatendidas". En este sentido, ha criticado que la Junta de Andalucía "no haya facilitado" a las entidades locales las actas de las reuniones celebradas en dicho puesto de mando.

Para la fase de reconstrucción, Domínguez ha exigido "soluciones dignas", presupuesto y una aplicación "rigurosa" de la Ley de Montes "que priorice" la gestión pública del terreno, la "eliminación" del eucalipto en montes públicos y la regeneración de las especies autóctonas.

Finalmente, el alcalde ha alertado sobre el impacto socioeconómico de la catástrofe en el municipio, muy vinculado a la actividad cinegética y al perro de reala autóctono --el podenco paternino--. Como consecuencia de la destrucción del entorno, el colectivo local de cazadores ha decidido desconvocar las cinco monterías previstas para esta temporada, lo que "generará perjuicios económicos a las familias y realeros de la zona", ha lamentado Domínguez.