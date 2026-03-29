PSOE urge a la Junta a actuar tras caer parte del falso techo del centro de salud de La Palma (Huelva) "hace más de mes"

Caída de parte del falso techo del centro de salud de La Palma del Condado (Huelva). - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha advertido este domingo de la "lamentable situación" del centro de salud del municipio, después de que "hace más de un mes se produjera el derrumbe de parte del falso techo en la zona de urgencias sin que, hasta la fecha, se haya dado una solución ni se haya actuado por parte de la Junta".

Así lo ha criticado Rogelio Pinto en un comunicado este domingo en el que ha subrayado que el referido centro de salud es "un centro sanitario de referencia comarcal, que presta servicio a cinco municipios del Condado Norte, incluyendo atención de urgencias, por lo que es inaceptable el estado de deterioro en el que se encuentran sus instalaciones", según ha aseverado.

"Estamos hablando de que supone ya una situación de riesgo y peligro tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios", ha aseverado el representante socialista.

Desde el PSOE de La Palma han reprochado la "falta de respuesta" por parte de la Junta y del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), a quienes exigen "una intervención inmediata". "No es de recibo que un centro de atención primaria se encuentre en estas condiciones, especialmente en una zona tan sensible como urgencias", ha subrayado el portavoz socialista.

Asimismo, Rogelio Pinto ha insistido en la necesidad, en su opinión, de realizar "una inversión importante y urgente que permita solucionar los problemas estructurales del edificio, especialmente los derivados de la humedad, que están provocando situaciones como éstas de peligro, y que está afectando directamente a la calidad de la atención sanitaria y al correcto funcionamiento de un servicio público esencial para nuestra comarca", ha remarcado.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha reclamado a la Junta de Andalucía que "actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de las instalaciones y asegurar una atención sanitaria digna en La Palma y en el conjunto del Condado Norte".