El PSOE-A ve "inexplicable" que Podemos e IU voten en contra de la Ley de Igualdad y cree que esto "les pasará factura"

La secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE-A, Elena Ruiz, y la portavoz de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, han valorado este viernes que el pleno del Parlamento aprobase la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, pero consideran "inexplicable" que Podemos e IU votasen en contra y creen que esta postura "les pasará factura".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, las cuales han comenzado lamentando los últimos casos de violencia de género, las dos dirigentes socialistas han calificado de "inexplicable" el voto en contra de ambas formaciones y les han pedido que expliquen el motivo de esta negativa.

Pérez ha incidido en que Podemos e IU deben aclarar "por qué han sido capaces de votar y decir no a una ley de igualdad" y ha apuntado que ahora "querrán buscar argumentos" pero "no tienen ninguno" salvo "los nervios electorales y que están pensando más en otros temas que en las mujeres".

"A nosotros, los socialistas no nos entretienen ni un solo minuto de nuestra tarea", ha proseguido la parlamentaria, que ha dejado claro que esta normativa es "la ley que siempre soñaron" los colectivos de mujeres y asociaciones en pro de la igualdad.

De este modo, cuestionada por la discrepancia de la formación morada de que se incluya el término "prostitución" en lugar de "explotación sexual", Pérez ha indicado que "no es motivo" para votar en contra de esta ley.

A su entender, "una palabra o un cambio en una palabra no merece un voto negativo a una ley de igualdad que tiene que estar por encima de una posible discrepancia". Se trata, según ha continuado, de un "argumento débil" y ha apuntado que las socialistas trabajan para que "no se normalice la prostitución porque no es algo que ninguna mujer ambicione y las que están prostituidas no es porque quieran".

Por ello, ha recordado el carácter sancionador de la ley y ha subrayado que el PSOE "jamás hubiera votado en contra aunque hubieran salido las tesis del grupo Podemos". "Jamás hubiéramos votado no a un ley de Igualdad", ha enfatizado.

En esta misma línea se ha pronunciado Elena Ruiz, que ha expresado su perplejidad por la postura de IU y Podemos, la cual "les pasará factura", así como ha sostenido que ambas formaciones están "con la calculadora electoral" en vez de "defender los derechos de las mujeres". Por ello, se ha preguntado "qué pancarta van a coger el día 25 de noviembre y el 8 de marzo", días señalados en la lucha por la igualdad.

Además, ha ensalzado que este miércoles fue "un día grande" al salir adelante una ley "vanguardista y pionera" en el país en esta materia. La nueva Ley, que sustituye a la aprobada en el año 2007, dota a la administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto el ámbito sancionador como en el de las políticas activas, además de reforzar el papel de la sociedad y de la coeducación.

Entre las novedades de la nueva norma, las socialistas han indicado que figura la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. La ley detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.

Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.

Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora la ley aprobado por el Parlamento se incluyen actos, campañas o anuncios que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo o la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución.

También vigila cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.