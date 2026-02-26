Los pueblos de Huelva, más cerca del Decano con la Grada de la Provincia

Inauguración de la Grada de la provincia en el Estadio Nuevo Colombino. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Grada de la Provincia, creada por la Diputación de Huelva junto al Real Club Recreativo de Huelva, permitirá que vecinos de distintos municipios acompañen al equipo como local en el momento decisivo de la temporada. La iniciativa acerca a los pueblos onubenses al Decano del fútbol español y "refuerza el vínculo entre territorio, afición y club desde el Estadio Nuevo Colombino".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el espacio contará con 255 localidades que se pondrán a disposición de los ayuntamientos para que aficionados procedentes de distintos puntos de la provincia puedan asistir a los encuentros del Recre en casa.

En este sentido, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha señalado que "con esta iniciativa se trae a los pueblos de Huelva al Colombino" y "se hace visible que toda la provincia está con el Recre". "Es una forma de sumar fuerzas y de reforzar un sentimiento de pertenencia que une a Huelva alrededor de su club más emblemático", ha apostillado.

Toscano ha destacado también el "carácter simbólico" del diseño de la grada, que reproduce la silueta de la provincia de Huelva sobre un fondo azul, con 82 asientos blancos, uno por cada municipio y por las dos entidades locales autónomas.

Por su parte, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, ha agradecido el respaldo institucional y ha puesto en valor el impacto deportivo de la iniciativa. "Que aficionados de toda la provincia puedan venir al estadio y animar juntos es un plus para el equipo y además refuerza la idea de que el Recre es patrimonio de todos los onubenses, vivan donde vivan", ha señalado.

La Grada de la Provincia se estrenará el próximo domingo, 1 de marzo, con motivo del encuentro entre el Recre y la Deportiva Minera. En este primer partido, los municipios invitados serán Paymogo, La Palma del Condado, Aroche y Sanlúcar de Guadiana. La iniciativa, que inicialmente estaba prevista para la próxima temporada, se adelanta para acompañar al equipo en el tramo final del curso.

La presencia en la Grada de la Provincia está abierta a todos los municipios onubenses y se coordina a través de los ayuntamientos, a los que la Diputación de Huelva ha trasladado formalmente la invitación. Con esta acción, la institución provincial refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de cohesión territorial y con el Recreativo de Huelva como uno de los grandes embajadores de la Marca Huelva.