La Rábida (Huelva) celebra la fiesta de la Hispanidad con tres días de actividades gratuitas

Actividad en el Muelle de las Carabelas de La Rábida por la fiesta de la Hispanidad. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Rábida --Palos de la Frontera (Huelva)-- ha iniciado este sábado, 10 de octubre, sus jornadas de puertas abiertas con una programación que reúne historia, cultura, naturaleza y ocio para celebrar el Día de la Hispanidad.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha acudido al Muelle de las Carabelas, desde donde ha invitado a la ciudadanía y a quienes visitan la provincia a disfrutar de las actividades gratuitas organizadas durante los días 10, 11 y 12 de este mes de octubre, según ha informado la institución provincial en una nota.

"Quiero invitar a todas las personas que están en Huelva a acercarse durante estos tres días para celebrar con nosotros el Día de la Hispanidad, a venir con la familia, con los amigos, y disfrutar de este lugar del que los onubenses nos sentimos tan orgullosos", ha señalado Toscano.

El presidente de la Diputación ha recordado que el 12 de octubre conmemora la llegada a América de la expedición capitaneada por Cristóbal Colón en 1492, y ha destacado el papel de los marineros de la provincia, los hermanos Pinzón y los frailes franciscanos de La Rábida.

"Del puerto de Palos partieron aquellas tres naves, gracias también al conocimiento y al empuje de los hermanos Pinzón y al apoyo de los frailes franciscanos de La Rábida", ha subrayado el presidente de la institución provincial, que ha defendido que celebrar esta fecha en La Rábida permite "recordar la historia y los lazos que unen a Huelva con los pueblos de América a través de la lengua, la cultura y las relaciones familiares".

También ha agradecido el trabajo de las personas que hacen posibles estas jornadas "para que quienes nos visiten pasen un buen día y se lleven ganas de volver".

MUELLE DE LAS CARABELAS

El Muelle de las Carabelas ofrece durante las tres jornadas talleres infantiles de pintura, naturaleza y artesanía, además de actividades relacionadas con los oficios marineros.

Desde la Diputación destacan que las propuestas permiten a los más pequeños acercarse al viaje colombino de una forma participativa, mientras recorren el recinto que alberga las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa María.

La programación incluye animación teatral con Acción Escénica, las visitas de Platalea y su personaje de Cristóbal Colón, actuaciones de Les Buffons du Roi y música.

El teatro infantil, las batucadas y el concierto del grupo El Patio completan la oferta a lo largo de estos días. El público también puede disfrutar de mercados con productos artesanales de la provincia y del concurso de pintura, una de las actividades tradicionales de estas jornadas. Los talleres infantiles se desarrollan en horario de mañana y tarde.

El Muelle de las Carabelas incorpora además a estas jornadas el estreno de 'La Rábida, puente sobre el océano', una propuesta audiovisual que acerca al público la historia de la expedición colombina a través de imágenes y música original.

La obra está estructurada en 20 movimientos que recorren el camino desde la idea de alcanzar las Indias navegando hacia occidente hasta el regreso al puerto de Palos en 1493. La búsqueda de apoyos, la estancia en La Rábida, la preparación de las naves y la travesía atlántica forman parte de un relato que presta especial atención a la experiencia de los marineros, sus temores, sus esperanzas y la convivencia a bordo.

Las imágenes del monasterio de La Rábida, las réplicas de las carabelas y el Parque Celestino Mutis conectan la narración con los espacios que el público puede recorrer durante su visita, mientras que música e imágenes permiten "acercarse a la dimensión humana de un viaje que cambió la historia y las relaciones entre Europa y América".

FORO IBEROAMERICANO

La visita se extiende al Foro Iberoamericano, que acoge la exposición '100 años del vuelo del Plus Ultra' y actuaciones como las del pianista Alberto de Paz, y al Parque Celestino Mutis, con juegos tradicionales, cuentos, yoga para familias y niños y actividades de aventura en el Parque Nuevo Mundo.

Un tren turístico gratuito conecta los espacios y facilita los desplazamientos. Además, junto al Parque Celestino Mutis, la zona gastronómica ofrece cocina española, venezolana, mexicana, colombiana y argentina, acompañada de música.

Los recintos abren a las 10,00 y cierran el acceso a las 19,30 horas, aunque el público puede permanecer en su interior hasta las 20,00 horas. La zona gastronómica continúa abierta hasta las 23,00 horas. La entrada y las actividades son gratuitas.