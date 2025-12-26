Ratificada la condena de 18 años de cárcel para el autor del atropello en terrazas de Gibraleón (Huelva)

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la sentencia de 18 años de prisión para el condenado por arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, con el resultado de la muerte de una de ellas --un hombre de 32 años-- y de ocho heridos de diferente consideración, después de que el pasado 20 de octubre, cuando se iba a celebrar el juicio con jurado popular, reconociera los hechos y llegara a un acuerdo de conformidad aceptando la pena.

De este modo, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, se le condena a 15 años de cárcel por un delito de asesinato consumado y seis delitos de tentativa de asesinato con alevosía y a otros tres años por seis delitos de intento de asesinato con alevosía.

Asimismo, se le impone la medida de seguridad de internamiento en centro o programa de deshabituación a drogas toxicas y a la pena de prohibición de comunicación por cualquier medio, y de acercamiento a distancia inferior de 200 metros con cada una de las victimas durante 20 años; además se impondrá la pena de prohibición de residir y acudir a la localidad de Gibraleón durante 20 años. Esta sentencia es firme, por lo que no cabe recurso de apelación.

Se considera probado que este hombre, sobre las 14,30 horas del 9 de octubre de 2022, conducía por la avenida Pío XII de Gibraleón, continuando por la calle Cristo de la Sangre cuando, en la intersección de esta calle con la avenida de Andalucía, a la altura de la iglesia de San Juan, se percató de que en una de las terrazas "las mesas estaban llenas de gente que comían despreocupados y alegres".

Indica que "sin otro motivo que el de quitar la vida" a los comensales que allí se encontraban, el investigado, encaró "cuidadosamente" su vehículo hacia un rebaje del acerado que le permitía el acceso a la terraza y gritando "os tengo que matar a todos" y aceleró el coche, "súbita y bruscamente, embistiendo contra cuantas personas, mesas, sombrillas y mobiliario encontró a su paso, de forma tan rápida e inesperada que sus ocupantes no tuvieron la más mínima oportunidad de evitar la colisión y fueron atropellados".

Posteriormente, continuó unos 80 metros por el acerado hasta la esquina con la calle Cristóbal Colón, en donde "dio un giro de 180 grados y se colocó en la carretera, de nuevo en dirección al bar, de forma igualmente acelerada y por el carril izquierdo, pegado a los coches estacionados de manera que, en mitad del tumulto y pánico desatado entre los vecinos presentes", un vecino, "con la finalidad de evitar que el investigado repitiera su acción y volviera a atropellar a los heridos, salió a su encuentro llamando la atención con los brazos en alto", por lo que "dirigió al coche contra él y, con el mismo propósito de acabar con su vida, lo persiguió velozmente durante varios metros hasta que se escabulló entre los coches y consiguió que el condenado abandonara la zona a toda velocidad, por la misma calle por la que había llegado".

Tras ello, condujo hasta otro bar y "cuando alcanzó la altura del paso de peatones ubicado justo enfrente de la terraza frenó bruscamente y dirigió el coche marcha atrás, como si estuviera haciendo la maniobra de estacionamiento al lado de la terraza", sin embargo, viendo a jóvenes que ocupaban sus mesas "despreocupados y alegres", les gritó "de que os reís, ahora os vais a reír con razón" al tiempo que "con el propósito de acabar con sus vidas, aceleró bruscamente el coche y empotró contra la pared a dos personas que ocupaban una de las mesas que allí había".

De este modo, "los dos jóvenes fueron sorprendidos por la embestida del coche sin poder escapar antes de ser atropellados". El investigado abandonó la zona a gran velocidad repitiendo los gritos "ahora os reís con razón".

Como consecuencia de los hechos anteriores un hombre de 32 años de edad, resultó mortalmente atropellado al sufrir un traumatismo cráneo encefálico severo con fractura craneal compleja. Falleció el mismo día 9 de octubre de 2022 a las 18,30 horas.

Indica la sentencia que en el momento de los hechos el acusado "reunía criterios para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y consumo perjudicial de cocaína que afectaban parcialmente y de modo grave sus capacidades volitivas en relación a la impulsividad que caracterizan su trastorno y al consumo de tóxicos sin llegar a anular totalmente dichas capacidades".

Igualmente, apunta que, en el momento inmediatamente posterior a la detención, fue sometido a una prueba de extracción sanguínea para detección de alcohol y sustancias toxicas "arrojando un resultado positivo a Benzoilecgonina --metabolito inactivo de la cocaina-- en 0,13 mg/l en sangre.

El acusado llevaba tres años y dos meses en prisión preventiva, tiempo que le será descontado de la condena. La instrucción del procedimiento concluyó a finales de 2024, después de más de dos años, y hasta la celebración del juicio, el acusado se encontraba interno en prisión después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordara a fecha del 13 de octubre de 2022 la prisión provisional comunicada y sin fianza, que fue prorrogada por auto de 27 de septiembre de 2024 por otros dos años.