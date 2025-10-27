Reabierto al tráfico el puente del Odiel en Huelva tras el accidente entre un coche y un autobús con siete heridos

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el puente sobre el río Odiel ha quedado completamente restablecido este lunes tras permanecer varias horas cortado debido a un accidente entre un coche y un autobús, que se ha saldado con siete personas heridas de diversa consideración.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han informado a Europa Press de que la circulación ha quedado totalmente reabierta en torno a las 18,05 horas, después de que se habilitara un primer carril a las 17,15 horas.

Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro se produjo sobre las 15,50 horas en el kilómetro 0,6 de la A-497, al inicio del puente que conecta Huelva con Punta Umbría. En el accidente colisionaron un autobús, en el que viajaban 32 pasajeros, y un turismo que se encontraba averiado en el arcén.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron los servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos, Policía Local y personal de mantenimiento de carreteras.

Siete personas han resultado heridas de diferentes consideración, los conductores de ambos vehículos y cinco de los pasajeros, los cuales han sido traslados a los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz de la capital, según han señalado desde el Consistorio.

Debido al accidente se tuvo que cortar al tráfico los dos carriles del viaducto sentido Punta Umbría, mientras que se pidió extremar la precaución hacia Huelva, ya que hay estrechamiento del carril derecho.

Asimismo, se habilitó un itinerario alternativo por la carretera VM-497, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 2,42 en Corrales (Aljaraque). La incidencia también ha provocado retenciones en los alrededores de la entrada al puente desde la capital.