Recaudan fondos para una residencia mixta para personas con Síndrome de Down y sus familiares dependientes

Publicado 27/04/2015 18:35:48 CET

HUELVA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sociocultural 'Voces del Conquero' está recaudando fondos para creación de una residencia mixta familiar donde convivan personas con síndrome de Down y sus progenitores cuando estos sean dependientes y no puedan ocuparse de sus propios cuidados ni de los cuidados de su familiar con Síndrome de Down.

Bajo el nombre de 'Siempre juntos', este proyecto, "pionero" en Andalucía y en el que Voces del Conquero está trabajando desde hace varios meses, vendría a cubrir una necesidad "imperiosa" para este colectivo. La residencia se ubicará en Aljaraque, aprovechando un edificio ya construido y que cuenta con piscina terapéutica, y para cuya adquisición Voces del Conquero necesita recaudar en torno a 330.000 euros.

Por ello, la asociación está llevando a cabo distintas iniciativas y pide la colaboración de las administraciones y de los onubenses, que pueden realizar sus aportaciones, puntuales o mensuales, en un número de cuenta habilitado a este efecto en La Caixa: ES04 2100 7225 320200031733.

La residencia 'Siempre juntos' se encargará de las familias de solo dos miembros en las que una de ellos sea una persona con Síndrome de Down y la otra su tutor o tutora, de edad avanzada y en situación de dependencia. Los miembros de estas familias podrán vivir juntos hasta el final de sus días y verán atendidas todas sus necesidades para que puedan disfrutar de una vida digna y nunca tengan que separarse por causa de sus discapacidades.

Tras una década trabajando con personas con Síndrome de Down, desde Voces del Conquero se ha detectado la necesidad de ofrecerles un contexto de vida en el que tanto ellos como sus familiares-cuidadores puedan seguir compartiendo sus vidas en un espacio propio, favoreciendo su calidad de vida, potenciando sus capacidades, fomentando su autonomía y desarrollando las actividades de la vida diaria a la vez que continúen formándose para una mayor inserción social.