Regantes del Condado lamentan que el Gobierno "siga marcando líneas rojas" tras la primera reunión técnica

HUELVA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha lamentado que el Gobierno "siga marcando líneas rojas", después de la primera reunión técnica del grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta y el Gobierno para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores en Doñana. Asimismo, ha avanzado que acudirán a la reunión de este miércoles con un documento de medidas, aunque "centrada en la PDL" porque esta "es el vehículo para aportar las soluciones".

En declaraciones a Europa Press, Díaz ha señalado que lo que conocen sobre esta primera reunión técnica es "a través de los medios de comunicación" algo que ha asegurado que les "sorprende" porque ellos son "los afectados" y con los que "hay que negociar y acordar una solución diferente a la que ya está contenida en la proposición de ley".

"Lo que sabemos, de lo que ha dicho el consejero de Sostenibilidad, es que lo que hay es un acuerdo para intentar llegar a un acuerdo, y que saluda el cambio de posición del Gobierno de España, que viene de una posición de máximos de que no se iba a sentar a negociar si no se retiraba la proposición de ley. La proposición de ley no se retira porque es evidente que los agricultores no confiamos en estos momentos en el Gobierno de España", ha explicado.

Así, el portavoz ha lamentado que después de la primera reunión técnica "lo único que hay son líneas rojas y algunas filtraciones" por parte del Gobierno, porque la ministra "ha descartado" este martes "la compra de terreno", así como ha aludido "al origen de las tierras" y "que no hay agua", realidades que, a su juicio, "no son ciertas", por lo que se ha preguntado que "dónde está el diálogo abierto con los agricultores".

"Ya se empieza a poner líneas rojas por parte de la ministra, que por otra parte, manifiesta un desconocimiento muy claro de la problemática real que hay aquí, porque aquí hay agricultores que tienen parcialmente comprometidas sus tierras por el mal diseño y peor ejecución del Plan de la Corona Norte, ya que tienen la finca completamente destrozada en sus diferentes zonas por el mal hacer de la normativa y su peor ejecución", ha esgrimido.

Por ello, ha enfatizado que, entonces, "no es que haya fincas que estén irregulares y otras que estén regulares, es que hay fincas que están partidas y son parcialmente regularizadas y otras están en situación irregular por esa mala ejecución del Plan de la Corona". Por ello, ha subrayado que "la complejidad es mucha" y que lo que proponen los regantes es "homogeneizarla con la aprobación de la proposición de ley y luego aplicarle una solución", ha detallado.

Por otro lado, han aplaudido el "compromiso" del consejero de Sostenibilidad a "solucionar caso a caso la casuística y los problemas de las familias", y que "para hacerlo con el texto tanto el plan actual de la Corona Norte, como con el de la Ley Forestal, ya técnicamente la Junta había tocado techo y no era posible solucionar ni un caso más", por eso también, "tiene que aprobarse la proposición de ley, porque supondría adecuar el marco jurídico para que luego se pudieran corregir los errores caso a caso".

"Si las soluciones que se plantean satisface le diremos que sí, pero si no, dentro de un mes, como todo el mundo sabe y como ha remarcado el presidente, pediremos que vaya la proposición de ley al Pleno, porque sabemos que es la herramienta que da seguridad jurídica, repara el daño causado y hace justicia con las familias, devolviendo las tierras que fueron de sus antepasados para poder cultivarlas, como por otra parte sí pudieron hacer con fondos europeos entre el año 2004 y 2014", ha concluido.

DOCUMENTO CON PROPUESTAS

Por otro lado, el portavoz ha avanzado que, ante la segunda reunión técnica de este miércoles en la que la plataforma acudirá, se está elaborando un documento de propuestas que "va a contener con toda probabilidad algunas posiciones más", pero lo central es que "haya solución para las familias" y "los agricultores la acepten", además de que "todo lo que sea bueno para Doñana, también lo será para el sector".

"Por eso defendemos que la proposición de ley, que homogeneiza un problema muy diverso y muy complejo, es el vehículo para aportar soluciones, que podrían bien negociarse antes, con el sí de los agricultores, o para el día después. Y esto tendría que implicar que el gobierno de España se comprometiese a no llevar inmediatamente la proposición de ley, una vez que sea ley, al Tribunal Constitucional".

Asimismo, ha señalado que entienden que "los únicos" que han presentado "una propuesta sólida y solvente hasta este momento" son ellos, que, además, "cumple con el espíritu y la voluntad de quien impulsa la iniciativa y el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía".

"La proposición de ley se impulsa por los agricultores a través de los grupos parlamentarios para solucionar un problema, una herida abierta, una fractura social que aquí hay. Y ese es el objetivo que hay que atacar y que hay que solucionar. Ese es el objetivo principal, que nadie se confunda con envolventes con nombres muy grandilocuentes, pero que luego no conduzcan a nada", ha remarcado.

"Nosotros vamos a estar a favor a toda aquellas soluciones que resuelvan los problemas de los agricultores, de las familias y todo lo que sea complementario para la comarca, pero la solución tiene que ponerse encima de la mesa para que las familias tengan resarcimiento moral, se repare el daño causado y se haga justicia con ella recuperando las tierras, o una alternativa que los agricultores crean viable, que nosotros entendemos que está mucho más cerca, si es a través de la aprobación de la proposición de ley", ha abundado.

Al respecto, ha señalado que "no se puede hablar de un plan de forma genérica, prácticamente sin hablar con los agricultores o de la solución", por lo que ha asegurado que en lo que "tienen que aterrizar", es en "una propuesta que solucione el problema de todos los agricultores, y a los que estos puedan decir sí porque tenga la garantía jurídica y técnica de que es viable", en caso contrario pedirán que la proposición de ley se debata y se vote en el Parlamento de Andalucía".

AGRICULTORES DE ALMONTE

Por su parte, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD) ha lamentado que no hayan sido convocada a la reunión de este miércoles, cuando "su peso específico en la zona es indudable", por lo que a su juicio, "supone ignorar a la mayor parte de los agricultores", ya que sus explotaciones "representan más de 50% del territorio afectado dentro del ámbito de la demarcación del Guadalquivir".

Así el portavoz de la asociación, Manuel Delgado, ha criticado que la Junta de Andalucía "hace el vacío a los habitantes de Doñana" y "quiere plantear una solución a la medida de una minoría sin contar con el resto".

"Si hay alguien que sabe de agricultura sostenible y de coexistir con Doñana son los agricultores de Almonte, el pueblo con más superficie de cultivo ecológico de Europa y en el que ha renunciado en los últimos 30 años a más de un 70% de sus explotaciones de regadío a favor de la conservación de Doñana", ha remarcado.

Por ello, ha insistido en que los agricultores "no quieren" que "sus esfuerzos caigan en saco roto por el ansia de crecimiento de unos pocos", por lo que ha reivindicado la "necesidad" de contar con los agricultores de Almonte en "la búsqueda de una solución consensuada".

"No se puede estudiar una solución sin contar con la participación de la mayor parte de los agricultores afectados y esta pasa, indudablemente, por analizar, caso por caso, las circunstancias de todos los afectados y desarrollar en toda su extensión el todavía vigente Plan de la Fresa, aprobado en 2014, y que trajo la seguridad jurídica a las explotaciones agrícolas de Doñana", ha finalizado.