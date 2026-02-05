Rescatan a dos personas de un velero en el río Guadiana (Huelva), que mantiene la navegación cortada

Imagen este miérrcoles del río Guadiana a su paso por Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

SALÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado este jueves de que el paso de la borrasca Leonardo por la comunidad autónoma sigue motivando incidencias. Así, ha explicado que en Huelva hay varias decenas de veleros a la deriva río abajo del Guadiana, sin personas en su interior, y que en la madrugada del jueves ha sido preciso el rescate de dos personas extranjeras de un velero, que se encuentran "en perfecto estado".

Asimismo, el 112 ha indicado que se ha cortado la navegación por el Guadiana, incluido el Ferry de pasajeros entre España y Portugal. Asimismo, señala que los puertos de La Laja de El Granado y Sanlúcar de Guadiana aguantan amarrados a costa y que, aunque han perdido sus anclajes naturales, se mantienen firmes.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva han indicado que se ha desactivado la presencia la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Sanlúcar de Guadiana, una vez que se ha dado por "estabilizada" la situación del pantalán, toda vez que desde el Ayuntamiento han remarcado que debido a la subida del nivel del río se mantiene una situación de vigilancia preventiva.

Al respecto, el Consistorio ha explicado que "actualmente no se puede asegurar hasta dónde seguirá subiendo el río", por lo que han pedido la "máxima precaución" a la ciudadanía. Igualmente se ha solicitado que se comunique "de inmediato" cualquier incidencia o problema, así como a quiénes viven cerca del río que alerten de si "necesitan ayuda para desalojar la vivienda".

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de estos últimos locales municipales para guardar enseres y, además, "alojamientos del municipio han ofrecido espacios para acoger a personas que lo necesiten".