Restablecida la circulación ferroviaria entre Escacena y La Palma del Condado (Huelva) interrumpida por un incendio

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre las estaciones de los municipios onubenses de Escacena y La Palma del Condado ha quedado restablecida sobre medianoche tras quedar interrumpida durante una hora por un incendio próximo ajeno a la explotación ferroviaria.

Según informa el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la interrupción se realizó a petición del servicio de Bomberos que trabajaba en el incendio y ya se ha recuperado la "circulación normal" al completo en la línea Sevilla-Huelva.

Durante la interrupción de la circulación se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.