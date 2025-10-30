Restablecido el tráfico en las carreteras de Huelva tras el temporal que dejó 135 incidencias atendidas por el consorcio

Unidades del Consorcio Provincial de Huelva durante una de las actuaciones por el temporal. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras el temporal sufrido este miércoles en la provincia de Huelva, el tráfico ha quedado completamente restablecido en toda la red provincial de carreteras. La borrasca, que mantuvo en aviso rojo a la costa onubense durante buena parte de la jornada, dejó a su paso 135 incidencias atendidas por el Consorcio Provincial de Bomberos, la mayoría relacionadas con inundaciones, caída de árboles y daños en cubiertas o cableados eléctricos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha agradecido "la rápida y eficaz actuación" de los bomberos, de los técnicos de Carreteras y de todos los servicios municipales de emergencia, "cuya coordinación ha permitido restablecer la normalidad en pocas horas".

Además, ha señalado que estos días "se pone de manifiesto el valor del trabajo conjunto y la importancia de contar con servicios públicos preparados para responder ante cualquier emergencia".

Las actuaciones se concentraron principalmente en los municipios del litoral y la zona sur de la provincia, especialmente en Ayamonte, Isla Cristina, Almonte y la playa de Mazagón --dentro de los términos municipales de Palos de la Frontera y Moguer--, además de Cartaya, Gibraleón y Valverde del Camino, donde se registraron calles inundadas, viviendas anegadas, vehículos atrapados por el agua y numerosas caídas de árboles.

Un total de 32 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajaron desde primera hora en distintos puntos afectados. En Gibraleón, según el jefe de Operaciones, Joaquín Marfil, se intervino tras el paso de un pequeño tornado que levantó techos, desplazó estructuras de torres eléctricas y provocó la rotura de varios cables.

También se registraron incidencias en la carretera Nacional 431, en Gibraleón y San Juan del Puerto, por la caída de árboles, así como en Isla Cristina --avenida del Carnaval--, en Almonte --en pleno casco urbano-- y en Mazagón, donde se actuó por inundaciones en la avenida de los Conquistadores.

En la red provincial, las incidencias más destacadas fueron en la HU-3107 (Niebla-Beas), medio carril inundado en la zona de Los Grifos; la carretera HU-3401 (Carretera de Tariquejos), que tuvo que estar cortada debido a saltos de agua entre los puntos kilométricos 9+000 y 12; la HU- 3400 (La Redondela-Pozo del Camino), cable eléctrico caído en el punto kilométrico 2, con corte temporal de la vía hasta la resolución por parte de la empresa adjudicataria; HU-3016 (Niebla-Valverde del Camino): caída de árboles en ambos carriles; y HU-4103 (La Palma del Condado-Berrocal): inundación y caída de árbol.

Desde el Servicio de Carreteras de la Diputación se ha confirmado que ya no existen tramos cortados y que, una vez finalizada la alerta roja, los equipos técnicos continuaron realizando inspecciones en las zonas afectadas para evaluar posibles daños estructurales menores.