Retrasos en los trenes con origen y destino Huelva por una incidencia en la señalización de la estación

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes con origen y destino Huelva registran retrasos desde primera hora de este miércoles 30 de septiembre por un incidencia en los sistemas de señalización de la estación de la capital onubense.

Así lo ha anunciado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado en sus redes sociales a las 08.15 horas, consultadas por Europa Press.

Adif comunica que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".