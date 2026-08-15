El rey Felipe VI traslada su apoyo a Andalucía tras el incendio de Niebla (Huelva) y el seísmo de magnitud 5 de Granada

(i-d) El Rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Palacio de La Zarzuela, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

HUELVA/GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado que ha recibido esta mañana la llamada del rey Felipe VI para interesarse por la situación de Granada tras el terremoto de magnitud 5 originado en la localidad de Alhendín y por la evolución del incendio forestal de Niebla (Huelva), que lleva recorrido más de 38.000 hectáreas.

Así lo ha trasladado Moreno a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado que el Rey le ha trasladado su apoyo para los alcaldes de las zonas afectadas por ambas catástrofes medioambientales.

"Le agradezco a la Casa Real, y en especial al rey, el cariño que muestran siempre a Andalucía", ha agradecido el presidente de la Junta.