Robles recomienda "ser más humildes" y reconocer "la posición de los expertos" sobre los regadíos junto a Doñana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado este jueves en Cerro Muriano (Córdoba) la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, ha hecho un llamamiento a "ser más humildes" y reconocer "la posición de los expertos" sobre lo que implicará para los acuíferos del Parque Nacional de Doñana dar cobertura legal a los regadíos en su entorno.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Robles, tras recordar que "la vicepresidenta tercera, que es quien conoce el tema, ya se ha pronunciado clarísimamente", sí que ha querido pedir "a todo el mundo que, en un momento como el que estamos viviendo, que es un momento preelectoral, hay cosas que son muy serias" y "convendría no hacer política partidista en determinadas cuestiones".

En consecuencia, "si todos los expertos consideran que una medida no es buena, todos tenemos que ser un poco más humildes y aprender de los expertos", de modo que, "igual que me pasa a mí en materia de armas", que para tomar una decisión escucha "siempre la opinión de los técnicos", porque no tiene su mismo grado de conocimiento, "creo que en materia medioambiental, como ocurre en el caso de Doñana, si todos los expertos dan una posición, creo que habría que ser un poco más humilde y reconocer la posición de los expertos".