El Rocío acoge este sábado el V Vía Crucis Rociero de las hermandades de la provincia de Huelva

Presentación en la Diputación del V Vía Crucis Rociero de Hermandades de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aldea de El Rocío acogerá este sábado, 14 de marzo, el V Vía Crucis Rociero de las hermandades de la provincia de Huelva, un encuentro de oración que este año organiza la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Juan del Puerto y que reunirá a unas veinticinco hermandades filiales de la provincia en torno a la Virgen del Rocío.

Según informa la Diputación Provincial en nota de prensa, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y miembros de la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto han presentado este acto que comenzará a las doce del mediodía con el rezo del Ángelus en la Casa Hermandad de San Juan del Puerto. Posteriormente, a las doce y media dará comienzo el Vía Crucis y a las dos y cuarto de la tarde se celebrará la Santa Misa.

La diputada ha señalado que este Vía Crucis Rociero es "un momento de recogimiento, de fe, de encuentro y convivencia entre hermandades que comparten una misma devoción, la devoción a la Virgen del Rocío".

"Desde la Diputación, queremos agradecer a la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la pasión con la que están preparando esta cita, así como felicitarla por mantener viva esta tradición que forma parte del patrimonio cultural y espiritual de nuestra provincia de Huelva", ha añadido.

Por su parte, Fernando Mora, vocal de cultos de la hermandad, ha manifestado que este año y debido al estado en el que se encuentran los caminos tras los últimos temporales y por las diferentes obras que se están desarrollando por la zona, el rezo del Vía Crucis no se podrá realizar por el camino que une Almonte con El Rocío, como en anteriores ocasiones. Por tanto, las catorce estaciones del Vía Crucis, que representan los momentos más importantes de la Pasión de Cristo, se rezarán partiendo de la Casa Hermandad de San Juan del Puerto.

La segunda estación se hará en la Hermandad de Rociana, mientras que la tercera será en la Hermandad de Huelva y la cuarta en la Puerta de la Ermita. El Velero de la Virgen acogerá la quinta estación, la Hermandad de Villamanrique, la sexta y la Hermandad de Coria, la séptima. A continuación, será en la casa de Hermandad de Umbrete donde se desarrolle la octava estación, en la Hermandad de La Palma, la novena y en la Hermandad de Bollullos Par del Condado, la décima estación.

Para finalizar el Vía Crucis, en la casa de Hermandad de Sevilla se celebrará la undécima estación, en la de Granada, la duodécima y en la de Jerez de la Frontera, la décimo tercera estación. La décimo cuarta y última estación será en la fachada de la ermita, a final de la calle Moguer.

Junto con el rezo del Vía Crucis en la aldea, otra novedad en esta ocasión será la cruz que cada año preside el rezo. Para este V Vía Crucis Rociero se estrenará una nueva cruz, donada por la Hermandad del Rocío de Gibraleón, y que será bendecida el mismo día 14 de marzo.