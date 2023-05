Rossi (La Izquierda de Huelva) arranca la campaña poniendo el foco en "cuidar" a los onubenses

HUELVA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, arropada por los miembros de su candidatura, ha presentado en la tarde de este jueves, antes del inicio de la campaña electoral a las municipales del 28M, los principales aspectos de su programa electoral que ponen el foco en cinco ejes básicos para "cuidar" a la ciudadanía: la juventud, los servicios sociales, la vivienda, los barrios y el empleo.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, esta visita al barrio de Isla Chica ha servido para explicar las principales propuestas en estos ámbitos.

De este modo, en cuanto al empleo, Mónica Rossi ha recordado que "más de 12.000 onubenses demandan trabajo, y más de 8.000 son mujeres", por lo que ha indicado que quiere llegar a ser alcaldesa para elaborar un Plan Municipal de Empleo que "ponga el foco en la juventud, las mujeres y las personas mayores de 45 años" y se ha comprometido a fomentar el empleo público tras su llegada a la Alcaldía, así como la estimulación para la creación de empresas "ligadas al desarrollo local y al ejercicio del liderazgo como capital de la provincia, modificando el modelo productivo de la ciudad".

Respecto a la vivienda, Rossi ha indicado que la gente de Huelva "tiene derecho a elegir dónde quiere vivir, ya que los jóvenes destinan más del 50% de su sueldo al alquiler", por lo que comprar una vivienda "se antoja imposible para la mayoría en una ciudad con el segundo sueldo más bajo de todo el país". Por ello, cree que "urge un Plan Municipal de Vivienda".

Así, Rossi se ha comprometido a recuperar las viviendas que están vacías, con programas específicos para personas vulnerables y la continuidad en la rehabilitación de las viviendas municipales.

Respecto a los Servicios Sociales, ha explicado que estos son "la primera puerta a la que las personas llaman en un Ayuntamiento", por ello, ha criticado que "durante estos ocho años de gobierno del PSOE y los 20 del PP no se han hecho avances sociales en Huelva", por tanto, "urge revertir esta situación para tener unos servicios sociales del siglo 21, completando los equipos y creando nuevas zonas de trabajos social entre otras medidas".

Además, ha incidido en la "necesidad" de ser una ciudad "amiga de las personas mayores para atender a sus necesidades, con un plan de accesibilidad que es urgentísimo".

"También nos preocupa especialmente la juventud, y tenemos que trabajar con ellos en el empleo, en el acceso a la vivienda y en el ocio y la cultura", ha avanzado Rossi, quien se ha comprometido así a poner en marcha medidas específicas para este colectivo.

Por último, y de forma transversal, Mónica Rossi ha detallado que su programa también "se preocupa" por los barrios porque estos "son vida y la vida de la gente está en sus barrios", por ello, quiere poner en marcha las juntas municipales de distrito y sus oficinas "de manera que toda la ciudadanía tengan un acceso más cercano a su Ayuntamiento para resolver cualquier cuestión de ámbito municipal".

"AVANCES SOCIALES"

Por su parte, el número 2 de la candidatura y secretario del círculo local de Podemos en Huelva capital, José Antonio González, ha indicado que "todos los avances sociales que se han generado en el Gobierno de coalición, desde el Ingreso Mínimo Vital a la ley de vivienda, pasando por el escudo social y las leyes feministas, como la ley de protección integral de la libertad sexual, han sido fruto del empuje y del empeño de Unidas Podemos".

"Hemos demostrado que sabemos luchar con tesón y constancia por aquello en lo que creemos y pensamos. Es este mismo espíritu el que queremos llevar al Ayuntamiento de Huelva, porque estamos seguras de que el ayuntamiento ha de ser la primera fuerza activa para transformar nuestra sociedad y convertirla en una comunidad democrática de derechos, basada en la justicia social", ha agregado.

Se trata así de "una comunidad con derecho a la participación, con sus juntas municipales de distrito; una comunidad con derechos sociales garantizados (con la renta básica municipal); una comunidad con derecho a gozar de su patrimonio natural y patrimonio arqueológico íntegros; una comunidad con derecho a la cultura y a la formación de su juventud; una comunidad con derecho a la memoria democrática, sin símbolos fascistas en sus calles; una comunidad con derechos feministas, libre de violencia contra la mujer y libre de discursos de odio o excluyentes.

"Y sobre la base de una justicia social que comporta barrios perfectamente limpios y equipados para promover condiciones de vida dignas por igual para todas los vecinos", ha concluido.

CON ANDALUCÍA EN HUELVA

Por otro lado, Con Andalucía ha dado su pistoletazo de salida a la campaña electoral para los comicios municipales del próximo 28 de mayo, en un multitudinario acto celebrado en el Centro Multiusos de Bellavista (Aljaraque) y que ha contado con la presencia del secretario general del PCA, Ernesto Alba, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti y los candidatos a la alcaldía por los municipios del Área Metropolitana de Huelva.

Así, el acto ha servido como puesta de largo para mostrar la "fuerza" de las candidaturas encabezadas por Sebastián Rivero (Aljaraque), Mónica Rossi (Huelva), David F. Calderón (Cartaya), Víctor Ruiz (Punta Umbría), Gregorio Cruz (Trigueros), Teresa Salas (Gibraleón), Manuel Jiménez (San Juan del Puerto) y Juan Luis González (Beas).

En este sentido, Ernesto Alba ha destacado que "se abre un nuevo ciclo electoral donde el objetivo es claro", ya que "ante el plan del Partido Popular en sus años de Gobierno de Andalucía que lo único que hacen es favorecer a una minoría a través de privatizaciones en la sanidad y la educación, existe la necesidad de que el 28 de mayo los municipios onubenses se rebelen contra este plan que está instaurando Juanma Moreno", por ello, ha dicho que es "necesario" que desde los municipios se vertebren "políticas distintas que sean capaces de revertir esta situación aportando soluciones a los problemas más cercanos de la ciudadanía".

"Es muy importante que tengamos muchas alcaldías progresistas este 28 de mayo para revertir estas políticas que tanto daño y perjuicio están haciendo a Andalucía con ataques continuos al sector público y también al medio ambiente como puede ser el caso de Doñana", ha apostillado.

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti ha indicado que en Izquierda Unida se presenta a estas elecciones "con toda la ilusión del mundo y con toda la responsabilidad", puesto que son conscientes de que "el resultado de estas elecciones municipales depende de la voz de la 'Izquierda real', la voz del mundo ecologista, feminista, la voz de la clase trabajadora".

"Es necesario que esté en las instituciones defendiendo y llevando a cabo políticas que sean capaces de construir una sociedad más justa que ponga a las personas en el centro de la acción política. No me equivoco si digo que somos la única fuerza que, además, nos presentamos a estas elecciones con un proyecto de provincia, una formación que no damos bandazos ideológicos ni un día pedimos agua para todo el mundo aunque sea a costa de Doñana y al otro día decimos que Doñana no se toca. Somos la izquierda Coherente, seria, con principios y capacidad de trabajo", ha señalado.

En este sentido, Toti ha señalado que "durante décadas mucha gente ha alabado nuestras propuestas pero acto seguido nos decían que eran irrealizables", pero 48 años después de la democracia "tenemos personas sentadas en el Consejo de Ministros del Gobierno de España que están demostrando no solo que esas políticas 'irrealizables' se pueden poner en práctica, sino que, además, funcionan mucho mejor que las leyes puras y duras del mercado.