La candidadata al Senado por Senado de Progreso, Mónica Rossi, junto al candidato de Frente Amplio por Huelva Marco Toti. - SENADO DE PROGRESO

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Senado de Progreso por la provincia de Huelva, Mónica Rossi, ha situado la lucha contra "la precariedad laboral, la mejora de los salarios y la igualdad retributiva" entre las "prioridades" que defenderá su candidatura de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Rossi ha señalado que la situación laboral de la provincia exige "medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y avanzar hacia un modelo de empleo con mayores garantías y derechos".

"Nuestra provincia tiene uno de los mayores niveles de precariedad en el empleo, por eso vamos a trabajar desde Senado de Progreso por un empleo digno, decente y con igualdad", ha manifestado la candidata, que ha resumido sus principales reivindicaciones en dos objetivos: "A igual trabajo, igual salario y menos horas, igual sueldo".

Las declaraciones de Rossi se producen en un contexto en el que Huelva continúa registrando "algunos de los salarios más bajos de Andalucía". Según los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio bruto anual en la provincia es de 18.824 euros, frente a los 21.335 euros de Andalucía y los 25.830 euros del conjunto de España.

Para la candidata, estos datos ponen de manifiesto la "necesidad" de que el crecimiento económico "se traduzca en una mejora efectiva de las condiciones laborales y de las retribuciones".

En este sentido, Rossi considera "necesario" actuar sobre "la precariedad y los bajos salarios, prestando especial atención a las personas trabajadoras con menores ingresos y a las desigualdades salariales entre mujeres y hombres".

SALARIOS VINCULADOS AL IPC Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Entre las medidas que defiende Frente Amplio Andaluz en materia de empleo se encuentra la incorporación obligatoria de cláusulas de revisión salarial vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC), mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores.

La propuesta pretende garantizar que los salarios mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, también en aquellos sectores y empresas donde los convenios colectivos no contemplan actualmente este mecanismo de actualización.

Asimismo, Rossi ha defendido la reducción de la jornada laboral sin disminución de las retribuciones, una medida que su formación plantea para "favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y avanzar hacia un reparto más equilibrado del tiempo de trabajo".

La candidata también ha situado la igualdad salarial entre mujeres y hombres como uno de los ejes de las políticas laborales que defiende su formación.

En este ámbito, Frente Amplio apuesta por "combatir las diferencias retributivas y garantizar que las personas que realizan trabajos de igual valor reciban la misma remuneración".

Rossi ha insistido en que las mejoras laborales "deben alcanzar al conjunto de las personas trabajadoras, con independencia del sector económico en el que desarrollen su actividad, y ha defendido que las instituciones públicas impulsen medidas que favorezcan la estabilidad, la igualdad de oportunidades y unas condiciones laborales adecuadas".

"Un empleo digno, decente y con igualdad no es un lujo ni es un favor, es un derecho", ha concluido Mónica Rossi, quien ha vinculado estas reivindicaciones a la candidatura de Senado de Progreso y Frente Amplio Andaluz para las elecciones generales del 29 de noviembre.