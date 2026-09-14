La rotura de una tubería en Matalascañas (Huelva) sepulta de arena tres casas con una familia realojada

Retirada de arena tras la rotura de un tubería de agua en Matalascañas (Huelva). - AQUALIA

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La rotura de una tubería de agua en Matalascañas, en Almonte (Huelva), este domingo provocó el derrumbamiento de un talud y sepultó de arena tres viviendas, toda vez que una de las familias tuvo que se realojada. Aqualia, concesionaria del servicio de agua en el núcleo costero, ha estado trabajando toda la jornada para el restablecimiento del servicio y la retirada de la arena.

Según informa la empresa en nota de prensa, una tubería de abastecimiento de agua de grandes dimensiones (200 mm de diámetro) se rompió de "manera fortuita" en el sector Flamenco, frente al Sector Dehesa de las Marismillas 51, de Matalascañas. Al no existir muro de contención, provocó que se desprendiera un talud de tierra sobre las viviendas de abajo (Flamenco 46, 47 y 47b) por la enorme cantidad y fuerza con la que salía el agua.

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Matalascañas, acudió de inmediato al lugar junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad y cortó rápidamente el agua de la zona. Con una máquina retroexcavadora, la empresa se dedicó a retirar la arena que había invadido la carretera y sepultado algunos coches en la calle.

Por otro lado, en la mañana de este lunes ha continuado con las labores también dentro de las viviendas, para lo que es necesario una maquinaria de menores dimensiones que permita acceder a los patios. Tres han sido las viviendas gravemente afectadas, de las cuales solo una es residencia habitual de sus propietarios, que han sido realojados por Aqualia en un hotel cercano.

La rotura de la tubería provocó que varias viviendas, no solo las afectadas por el desprendimiento, se vieran afectadas por el corte de suministro de agua en sus grifos, por lo que la empresa trabajó hasta la noche en una solución técnica provisional para restablecer el suministro a todos los vecinos. Aqualia tramita ya con su compañía aseguradora la gestión de la peritación de los daños de las viviendas afectadas.