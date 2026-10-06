La Ruta del Vino Condado de Huelva ya forma parte de Rutas del Vino de España

Archivo - Proyecto escultórico dedicado a la cultura del vino en el Condado en Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino Condado de Huelva ya forma parte oficialmente de Rutas del Vino de España, después de que la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) aprobara su certificación en la última reunión de su Junta Directiva, celebrada el pasado 30 de septiembre. El reconocimiento llega tras el proceso de adaptación a los criterios del club de producto y las correspondientes evaluaciones y auditorías realizadas en el destino.

Según han indicado desde la entidad, la certificación incorpora al Condado de Huelva a una red de referencia del enoturismo de calidad en España, basada en la integración de los recursos y servicios turísticos de interés de los territorios vitivinícolas y en la creación de experiencias vinculadas a la autenticidad, la cultura del vino y la identidad de cada destino.

El modelo de Rutas del Vino de España está respaldado por la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña y se asienta sobre criterios técnicos de calidad, sostenibilidad y cooperación público-privada.

Con la incorporación de las Rutas del Vino Condado de Huelva y León, el club de producto alcanza los 40 destinos enoturísticos distribuidos por toda España. En conjunto, reúne a más de 800 municipios y unas 2.600 empresas, de las que cerca de 800 son bodegas, y recibe más de tres millones de visitantes al año.

UN DESTINO ENOTURÍSTICO ENTRE DOÑANA, EL ROCÍO Y LA HISTORIA

La Ruta del Vino Condado de Huelva está integrada por quince municipios pertenecientes al territorio de la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva y propone descubrir el territorio a través de una oferta en la que el vino actúa como hilo conductor entre la cultura vitivinícola, la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza y las tradiciones de la comarca.

Uno de sus principales valores diferenciales es la diversidad de paisajes y recursos turísticos que rodean a la cultura del vino. El territorio de la ruta está estrechamente vinculado al entorno de Doñana y a El Rocío, "uno de los grandes referentes del turismo religioso y de peregrinación en España". La presencia de estos espacios permite ampliar la experiencia enoturística con propuestas relacionadas con la naturaleza, la cultura, las tradiciones y la identidad de Huelva.

La ruta conecta así la experiencia enoturística con un territorio en el que conviven viñedos, naturaleza, patrimonio, tradición y espiritualidad, permitiendo combinar la visita a bodegas y el conocimiento de los vinos del Condado con otros recursos turísticos de "gran atractivo".

A este patrimonio se suman enclaves como Niebla y Moguer, el entorno del río Tinto y la huella histórica de los viajes colombinos y de las relaciones comerciales posteriores con América. Estos elementos forman parte de la identidad de un territorio en el que el vino se encuentra estrechamente ligado a la historia y a la evolución económica, social y cultural de la comarca.

LA CULTURA DEL VINO COMO HILO CONDUCTOR

La cultura vitivinícola constituye uno de los principales elementos de identidad de la ruta, con la zalema como variedad protagonista junto a otras como la listán del Condado. A ellas se suma uno de los productos "más singulares" de la zona, el Vino Naranja del Condado de Huelva, que aporta un elemento diferencial a la experiencia enoturística.

La propuesta se completa con una oferta que conecta bodegas y cultura del vino con gastronomía, patrimonio histórico, naturaleza, turismo cultural y experiencias vinculadas a los municipios que integran la Ruta, configurando un destino enoturístico en el que el visitante puede descubrir diferentes facetas del territorio a partir de un mismo hilo conductor: el vino.

La incorporación del Condado de Huelva a Rutas del Vino de España culmina un proceso de adaptación y evaluación destinado a comprobar el cumplimiento de los requisitos obligatorios y complementarios establecidos en el Manual de Producto del club y sus Normas de Autorregulación.

El modelo de Acevin se basa en la integración de recursos turísticos de los territorios vitivinícolas, la cooperación público-privada y la valorización de la identidad y la cultura del vino. La calidad constituye uno de sus principales elementos diferenciadores y se encuentra sujeta a requisitos específicos y a auditorías periódicas.

Con la nueva certificación, la Ruta del Vino Condado de Huelva inicia una nueva etapa como destino integrado en la principal red nacional especializada en enoturismo. Su incorporación permite proyectar un territorio que combina la cultura del vino con Doñana, El Rocío y su tradición de turismo religioso, la gastronomía, el patrimonio histórico y la diversidad natural y paisajística de Huelva.

El objetivo es consolidar una oferta enoturística capaz de atraer visitantes, generar actividad económica y poner en valor la identidad de los municipios y empresas que forman parte de la Ruta.

Desde la página web https://www.rutavinocondadodehuelva.com/ el visitante puede conocer y organizar su ruta para no dejar de disfrutar y vivir el vino en todos sus aspectos.