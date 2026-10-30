San Juan (Huelva) da el último adiós a la exministra Fátima Báñez

Salida del féretro tras la misa funeral celebrada en memoria de Fátima Báñez. - Rocío Ruz - Europa Press

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio natal de la exministra Fátima Báñez, San Juan del Puerto (Huelva), ha sido el lugar elegido por su propia familia, para darle este viernes el último adiós, tras ser víctima del accidente ferroviario de Toledo, que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.

Así, la parroquia de San Juan Bautista del municipio ha acogido, a las 16,30 horas, la misa funeral, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Aunque se ha desarrollado en la intimidad, numerosos vecinos, amigos y compañeros del PP han querido acompañar en estos difíciles momentos a sus familiares.

Hasta el municipio sanjuanero se ha acercado el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, que ha estado acompañado por buena parte de sus consejeros.

En una atención los medios antes de iniciarse la misa funeral, el presidente ha subrayado que estos tres días están siendo "muy dolorosos, no solamente" para el PP, "que enterramos a una amiga, a una compañera, a una buena persona", sino también para otras familias en distintos puntos de la geografía española y andaluza que "están velando o enterrando a un familiar como consecuencia de este trágico accidente".

"Llevamos tres días de pesar, de sufrimiento, porque al final, a medida que uno va escuchando historias de personas --unos que se acababan de casar, otros que acababan de ser padres, otros como Fátima que venía a reunirse a una reunión que yo clausuraba en el Día de la Empresa--, en definitiva en un tren viaja la vida: mujeres, hombres, niños, abuelos", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo autonómico, incidiendo en que la tragedia "no entiende de clases sociales y ha arrebatado la serenidad y la alegría a la sociedad".

Sobre su relación con la exministra de Empleo, Moreno ha recordado con emoción que tuvo el honor de conocerla hace 30 años y ha compartido "muchos buenos momentos, también muchos malos momentos, y siempre ha sido una fiel amiga y una magnífica colaboradora".

Además, también han querido despedir a la exministra el secretario general del PP a nivel nacional Miguel Tellado, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; o el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, entre otras personalidades del mundo de la política y la economía.

Por parte del PP de Huelva han estado también arropado a los familiares, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; el presidente de la Diputación, David Toscano; y la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, junto al resto de delegados.

Tras la misa, el féretro, rodeado de la bandera de España, ha sido llevado al Cementerio Municipal donde descansarán los restos de la exministra.