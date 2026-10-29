San Juan (Huelva) muestra su "más profundo dolor" por la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda (Toledo)

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallece en el accidente de Urda (Toledo). - Europa Press - Archivo

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva) ha expresado su "más profundo dolor" y consternación por el fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, que era natural del municipio onubense, en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

En un comunicado publicado en los perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el Ayuntamiento asegura que San Juan del Puerto "llora hoy la pérdida de una sanjuanera que formó parte de la vida pública del país" y que "siempre estará vinculada a la historia del municipio".

"En estos momentos de inmensa tristeza, desde el Consistorio queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad ante una pérdida tan dolorosa", indican.

Asimismo, el Ayuntamiento sanjuanero ha hecho extensivas sus condolencias a todas las familias de las víctimas de este trágico accidente, "compartiendo el dolor de quienes atraviesan momentos de profunda desolación".