Sanitarios se concentran en San Juan del Puerto (Huelva) tras la agresión a profesionales del centro de salud

Concentración este jueves en San Juan del Puerto (Huelva) contra las agresiones a sanitarios tras la agresión a profesionales del centro de salud. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Trabajadores del Centro de Salud de San Juan del Puerto (Huelva), junto a representantes de la Junta de Personal, algunos vecinos y representantes municipales, se han concentrado este jueves a las puertas del centro para mostrar su "rechazo" a la agresión sufrida este martes por un facultativo. El sanitario fue golpeado y amenazado por una paciente, quien insultó a tres profesionales provocando daños en la consulta.

El Sindicato Médico de Huelva denunció la situación, recordando el "aumento de episodios de violencia, especialmente hacia facultativas", y ha reclamado "más medidas de protección y mejores condiciones laborales", señalando la "sobrecarga" asistencial provocada por "la falta de personal y las altas temperaturas" que han sufrido, "sobre todo recientemente pacientes y trabajadores por fallos en la climatización".

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto también ha condenado los hechos en sus redes sociales y mostrado su "respaldo" a los profesionales sanitarios, de forma que tanto el primer teniente de alcaldesa, Miguel Beltrán, como la concejal de Salud, Mariló Camacho, se han sumado a esta concentración en defensa de su labor y en demanda de "tolerancia cero frente a las agresiones".

El vocal de la Junta de Personal de Atención Primaria del distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña, Antonio Pérez, ha manifestado su apoyo al compañero agredido y ha lamentado que "esto es una tónica habitual", ya que "el año pasado se produjeron en Huelva 66 agresiones y, de ellas, seis fueron físicas".

"Pedimos a la administración refuerzo de las plantillas, que se haga un estudio para ver qué centros requieren más refuerzo por estas agresiones, y se debe endurecer las leyes porque no podemos venir con miedo a trabajar a los Centros de Salud y hospitales", ha añadido.

Por su parte, Miguel Beltrán ha subrayado desde el Ayuntamiento rechazan "todo tipo de violencia ya sea verbal o física como ha sido en este caso, y más si hablamos de un sector tan importante como es el sanitario". "Estamos en una época que no justifica en ningún caso ningún acto violento y menos, ante unos profesionales que luchan por nuestro bienestar", ha dicho.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha señalado que, según datos oficiales, "en Huelva, cada 120 horas un trabajador del SAS es agredido" y, aunque los casos "descendieron en 2024", la Junta de Personal insiste en que "ninguna agresión es justificable" y recuerda que la violencia contra profesionales sanitarios está tipificada como delito de atentado, con penas de prisión de hasta tres años.