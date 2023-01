Sanz apela a la posición "respetuosa" de Moreno "con la libertad de las mujeres" ante la opinión de Duarte sobre abortos

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha reivindicado este lunes la posición del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "respetuosa con la libertad de las mujeres", ante la opinión que sobre el aborto ha manifestado el portavoz del PP en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, por redes sociales.

En una entrevista en la Cadena SER Andalucía recogida por Europa Press, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado así después de que el portavoz 'popular' en la Diputación de Huelva haya defendido desde su cuenta de Twitter las medidas "provida" anunciadas por el gobierno de PP y Vox en Castilla y León, proclamando en un comentario que en dicha región "quieren evitar asesinatos".

Al respecto de la polémica generada en torno a esa iniciativa del gobierno de Castilla y León para evitar abortos, Antonio Sanz ha defendido que por parte del Gobierno andaluz y del PP-A tienen "claro" que su posición al respecto de este asunto de las interrupciones voluntarias de embarazo pasa por el "máximo respeto a la libertad en la decisión de las mujeres".

El consejero de la Presidencia ha defendido además que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado "muy claro" que la propuesta objeto de polémica "no tiene ningún criterio de obligación", y el "máximo representante" de ese ejecutivo autonómico "ha dado todas las explicaciones" al respecto y "ha aclarado que no se trata de ninguna obligación".

Sanz ha opinado que "a veces parece que se retroalimentan Vox y el PSOE para generar crispación y problemas donde no los hay" y, preguntado por el comentario de Juan Carlos Duarte, ha reivindicado que "la opinión de la Junta de Andalucía ha quedado clara en las palabras del presidente" del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que también lo es del PP-A, según ha recordado.

Al hilo, el consejero de la Presidencia ha defendido que "el criterio del PP tiene que coincidir con el del Gobierno" andaluz y al revés, "no tenemos caminos paralelos", y en el PP andaluz "cada uno tiene que expresarse siguiendo claramente la posición que marca el presidente del partido y de la Junta, que es una persona enormemente sensible, moderada y respetuosa con la libertad y de las mujeres", según ha añadido.

Ese "es el camino y no entendemos ningún otro", ha aseverado Antonio Sanz antes de zanjar criticando a quien "parece empeñado en crear polémicas estériles e inexistentes desde el Gobierno de Pedro Sánchez y desde Vox", porque "parece que les interesa", pero "la Junta no va a contribuir a generar una polémica que no existe", según ha advertido el consejero andaluz de la Presidencia para concluir.