Sanz apunta al Gobierno central, al que pide más plazas de Medicina y de MIR: "Llevamos años reclamándolas y ni caso"

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene tras la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria ‘Doctor Onésimo González’. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado al Ministerio de Sanidad por la situación de las facultades de Medicina en Andalucía, donde se ofertan este curso 1.312 plazas en las ocho centros --uno por provincia-- y donde las listas de espera en algunos de ellos multiplica por hasta 24, como es el caso de la Universidad de Huelva, donde la oferta es de 65 plazas de nuevo ingreso pero hay una lista de espera de 1.610 estudiantes aspirantes.

En declaraciones a los medios en Huelva, Antonio Sanz ha reclamado al Ministerio que "le dedique minutos a resolver el problema de la falta de médicos". Desde Andalucía, "hemos dispuesto facultades --aludiendo tanto a las públicas como a las privadas--, pero es imprescindible que haya más ofertas tanto de plazas de nuevo ingreso como de MIR. Esto se viene reclamando desde hace años y ni caso".

"No sé si hay una comunidad autónoma con facultades de Medicina en todas las provincias. Hace unos años no era así", ha recordado el vicepresidente primero y consejero. La insuficiencia de la oferta en Medicina, motivada, entre múltiples causas, por las dificultades para encontrar plazas formativas en los hospitales, da lugar a que la nota de corte para el acceso al grado sea una de las más altas de Andalucía y de España --por encima de un 13 sobre un 14 de puntuación--. La cuestión se complica porque la formación de un médico (desde el grado al MIR) se prolonga más de una década, por lo que el retraso en las decisiones da lugar a efectos negativos que se prolongan en el tiempo.

En el caso de Málaga, son 185 las plazas para primero y la lista de espera suma 1.778 aspirantes; en el caso de Jaén (UJA), son 65 las plazas y 1.610 los estudiantes en lista de espera; en Sevilla (US), la oferta es de 352 plazas y son 1.421 los que aspiran todavía a lograr una; en Almería (UAL), son 69 plazas y 1.047 los que están en lista de espera y en Córdoba (UCO), 140 plazas y 1.459 en lista de espera, según los datos recabados por Europa Press en las universidades públicas. Cádiz y Granada no han ofrecido datos sobre las listas de espera. Cádiz (UCA) cuenta con 154 plazas y Granada (UGR), con 278 matriculados en primer curso.

Una de las vías que usan los estudiantes que no logran entrar en las facultades de Medicina es la de cursar un grado superior sanitario de Formación Profesional. No obstante, por esta vía, la puntuación máxima que se puede obtener es de 10. Para obtener los cuatro puntos restantes hasta llegar a 14 el estudiante debe presentarse a la fase de admisión de la PAU. La última oportunidad que tienen los estudiantes que cursaron la PAU este pasado junio es el 8 de octubre, día en el que se producirá la última adjudicación de plazas de nuevo ingreso.