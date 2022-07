El sector hotelero de Huelva cierra julio con una ocupación media del 84,12%

HUELVA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) ha señalado este viernes que el sector hotelero onubense cierra el mes de julio con una ocupación media provincial del 84,12 por ciento --en junio fue de 70,63 por ciento--, lo que supone que las previsiones actualizadas a finales de junio pasado se han visto incrementadas en 1,59 puntos porcentuales y 16 respecto de las consideradas a principios de la temporada y "confirma la tendencia de la reserva de última hora".

Este análisis que periódicamente realiza la Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva, miembro del Círculo Empresarial de Turismo se dirige a todos sus miembros, que representan un total de 28.697 plazas de las 33.991 con que cuenta la provincia sumando hoteles, apartamentos turísticos y casas rurales y de la misma se desprende también que los meses de agosto y septiembre también mejoran "sustancialmente" las previsiones iniciales, toda vez que subraya que "el calor excesivo penaliza la oferta de interior", según ha indicado en una nota de prensa.

En esta encuesta han participado establecimientos que suman un total de 15.777 plazas --un 46 por ciento de las plazas operativas-- por lo que el CETH ha destacado que "supone una muestra más que representativa a la hora de conocer al detalle cómo evolucionan las reservas en el sector".

Según ha explicado, el grado de ocupación media previsto a finales del mes de junio de cara al mes de julio era del 82,53 mientras que el resultado de cierre ha sido del 84,12 por ciento --lo que supone un incremento de 1,59 puntos--, así como apunta que de cara a los próximos meses, la evolución también es positiva pasando en el mes de agosto del 81,84 por ciento --previsión inicial-- al 85,42 por ciento --3,58 puntos más-- y en el mes de septiembre se pasa de un 62,30 por ciento previsto a un 71,36 --lo que supone 9,06 puntos más--.

En este sentido, la asociación ha reseñado que estos datos indican una "normalización" del comportamiento de la demanda "respecto a los primeros meses de la temporada", donde "el factor última hora era mucho más decisivo de lo que supone en los meses de máxima producción".

Asimismo, ha explicado que uno de los datos que arroja este estudio y que considera llamativo "hace referencia al descenso sobre las previsiones de ocupación de los establecimientos de interior", que han pasado de una previsión para el mes de julio de un 69,80 por ciento a un resultado final del 52,01 por ciento --17,79 puntos menos--. Este descenso se achaca a "las elevadas temperaturas que hemos tenido en este periodo, lo que sin lugar a duda ha hecho decantarse a la demanda por la oferta vacacional".

En este punto, desde el CETH han apuntado que "no obstante, la contenida satisfacción del sector por los datos estadísticos, se ve afectada por las dudas que arrojan al resultado económico del ejercicio el incremento desmedido de los costes de producción".

Así, ha explicado que el informe realizado por la Asociación Provincial de Hoteles respecto de la evolución de los costes en comparación con temporadas anteriores destaca que el incremento medio de los productos de alimentación y bebidas se sitúan respecto del año 2021 en un 43,27 por ciento más, mientras que el coste energético --analizado enero/junio 2019 respecto enero/junio 2022--, se ha incrementado en un 247,63 por ciento.

Para finalizar, el sector se ha referido a declaraciones "realizadas por determinadas organizaciones de consumidores, donde se achacaba al sector que la subida de precios estaba produciendo una avalancha de cancelaciones como consecuencia de esa subida".

A este respecto, ha incidido en que la subida de los precios medios de sector se ha situado, "tras dos años consecutivos a la baja, en una horquilla que va desde el 6 al 9,75 por ciento". "La constatación de esta realidad la tienen los datos de ocupación aportados que no sólo no han sido menores a los previstos si no que han sido superados", ha concluido.

Con respecto a los datos de junio por zonas, los datos obtenidos directamente del sector vinculados a la capacidad alojativa de cada una de ellas reflejan una ocupación en la Costa Oriental del 80,86 por ciento en julio y previsiones de 76,64 por ciento en agosto y 73,10 por ciento en septiembre.

Huelva capital ha registrado este mes de julio una ocupación del 77,50 por ciento y prevé la del 78,76 en agosto y 72,26 en septiembre. Punta Umbría y Cartaya han registrado en julio el 84,48 por ciento de ocupación y prevén el 88,79 por ciento en agosto y el 66,55 por ciento en septiembre, mientras que Ayamonte presenta una ocupación del 81,61 por ciento en julio y unas previsiones del 88,34 por ciento en agosto y el 82,93 por ciento en septiembre.

De otro lado, Islantilla, Lepe e Isla Cristina, presentan unos datos de ocupación del 87,59 por ciento en julio, y prevé el 88,73 por ciento en agosto y el 77,85 por ciento en septiembre, mientras que la zona de interior presenta un 52,01 por ciento de ocupación en julio y prevé el 55,23 por ciento en agosto y el 43,99 por ciento en septiembre.