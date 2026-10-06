Septiembre cierra en Huelva con una ocupación del 81,56 %, por debajo de 2025

Archivo - Playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sector hotelero de la provincia de Huelva ha alcanzado en septiembre una ocupación del 81,56%, una cifra que cae 0,98 puntos respecto al mismo mes de 2025, lo que confirma la moderación de la demanda. Además, la temporada estival concluye con una media del 84,74%, 1,31 puntos inferior a la del año anterior, en un contexto de mayores costes y presión sobre la rentabilidad.

Así lo ha indicado la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH), tras analizar los resultados de la encuesta de ocupación correspondiente al cierre de septiembre, que permiten completar el balance de la temporada turística comprendida entre junio y septiembre de 2026.

De este modo, la ocupación media ponderada de los establecimientos de la provincia, calculada en función de las plazas ofertadas, se situó en septiembre en el 81,56 %, frente al 82,54% registrado en el mismo mes de 2025. La diferencia interanual es, por tanto, de 0,98 puntos porcentuales.

De este modo, de la época estival, agosto registró la ocupación más elevada del periodo, con un 89,45%, seguido de julio, con un 87,29%. Septiembre, con un 81,56 %, superó ligeramente el resultado de junio, que alcanzó el 80,66 %. En conjunto, la temporada estival se situó en el 84,74%, 1,31 puntos por debajo del mismo periodo de 2025.

El balance refleja, por tanto, "niveles de ocupación elevados", aunque con una evolución "algo menos favorable" que la del año anterior. Además, la comparación interanual muestra "una moderación generalizada", ya que todos los meses analizados cerraron por debajo de los registros de 2025. No obstante, los porcentajes de ocupación se mantienen en "niveles altos".

"Esta actividad, aunque positiva, no garantiza por sí sola una mejora equivalente de los resultados empresariales, debido al aumento de los costes, la menor duración de las estancias y las dificultades operativas que afrontan los establecimientos", han señalado desde la entidad.

"PROBLEMAS QUE CONDICIONAN AL SECTOR"

En este sentido, desde la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH) han apuntado el "incremento" del absentismo laboral como "uno de los principales problemas del sector", ya que "obliga a reorganizar turnos y servicios, aumentar la carga de las plantillas disponibles y elevar los costes operativos".

Asímismo, la "dificultad" para cubrir vacantes y encontrar perfiles adecuados "agrava esta situación, especialmente en los periodos de mayor demanda". A ello se suman "la reducción de la estancia media y el encarecimiento de suministros, energía y consumibles, que dificultan que los elevados niveles de ocupación se traduzcan en una mejora proporcional de los márgenes empresariales".

En este contexto, la rentabilidad "continúa sometida a una presión significativa", puesto que los elevados niveles de ocupación conviven con "mayores costes operativos y laborales", por lo que el crecimiento de la actividad "no se refleja necesariamente en la misma proporción en las cuentas de resultados".

"Esta reducción de los márgenes puede condicionar la capacidad de inversión y modernización de las empresas, dos factores esenciales para mantener la calidad y la competitividad del destino", han señalado.

INFRAESTRUCTURAS, CONECTIVIDAD Y PROMOCIÓN

A estas "dificultades internas" se suma, según la asociación, "un déficit estructural que continúa lastrando el potencial turístico de la provincia". "Las carencias en infraestructuras y la insuficiente conectividad por carretera, ferrocarril y transporte aéreo limitan la accesibilidad del destino, encarecen su comercialización y reducen su capacidad para competir con territorios mejor comunicados".

De este modo, desde la entidad han indicado que esta situación "no solo afecta a la llegada de visitantes", sino también a "la captación de nuevos mercados, a la celebración de eventos y a la posibilidad de prolongar la temporada más allá de los meses de verano".

El sector reclama, por tanto, "actuaciones concretas, calendarios definidos y una coordinación efectiva entre las administraciones competentes, acompañadas de un esfuerzo sostenido de promoción turística".

ANÁLISIS POR ZONAS

El análisis territorial presenta una "evolución desigual". Las mejoras registradas en varias zonas, aunque relevantes, "no compensan por completo el descenso del conjunto provincial". La Costa Oriental y el interior retroceden respecto a 2025, mientras que las demás áreas analizadas registran avances de distinta intensidad. Lepe, Islantilla e Isla Cristina alcanzan la ocupación más alta de septiembre, con un 89,41 %, y Huelva capital presenta el mayor incremento interanual, con 9,75 puntos.

La Costa Oriental cerró septiembre con una ocupación media del 82,42%, 5,01 puntos por debajo de 2025. Huelva capital alcanzó el 82,27% y registró el mayor incremento interanual, con 9,75 puntos. Punta Umbría-Cartaya se situó en el 75,53%, 0,27 puntos más que el año anterior, mientras que Lepe, Islantilla e Isla Cristina alcanzaron la ocupación más elevada, con un 89,41% y una mejora de 0,98 puntos.

Por otro lado, Ayamonte e Isla Canela llegaron al 86,96%, 2,63 puntos por encima de 2025. Por último, la zona Interior registró un 67,56 %, 0,52 puntos menos que el año anterior.

VALORACIÓN Y DEMANDAS DEL SECTOR

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva considera que la confirmada ralentización de la demanda hace "aún más urgente2 actuar ante "dos problemas que condicionan la competitividad del sector: el aumento del absentismo laboral, por su impacto en la organización, los costes y la calidad del servicio, y las deficiencias en infraestructuras y conectividad, que limitan la accesibilidad y la proyección del destino".

Por ello, reclama a las administraciones competentes "una respuesta rápida, coordinada y efectiva, mediante medidas laborales eficaces y compromisos concretos, con plazos definidos, para mejorar las comunicaciones, sostener el empleo y favorecer nuevas inversiones".

Asimismo, considera "necesario" priorizar la cofinanciación público-privada de acciones de promoción y comercialización turística, "incrementando los presupuestos y las herramientas disponibles". "Esta fórmula comparte esfuerzos y responsabilidades, permite orientar los recursos hacia actuaciones consensuadas y facilita la medición de su retorno para el conjunto del sector, por lo que debe prevalecer frente a otras iniciativas que no acrediten resultados efectivos en la captación de mercados, la reducción de la estacionalidad o la mejora de la competitividad turística de la provincia", han finalizado.