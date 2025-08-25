El servicio de canoas de Punta Umbría a Huelva cambia su horario para el mes de septiembre

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El transporte fluvial de canoas entre Punta Umbría y Huelva cambiará su horario de servicio durante el mes de septiembre. Actualmente, su horario de salidas desde Punta Umbría está establecido a las 10,00, 12,00, 14,00, 18,00 y 20,00 horas, mientras que desde Huelva se puede salir a las 11,00, 13,00, 15,00, 19,00 y a las 21,00 horas.

Así, a partir del lunes, 1 de septiembre, se modifica y quedarán fijadas las salidas, desde Punta Umbría, a las 10,00, 12,00, 17,00 y 19,00 horas y desde Huelva, a las 11,00, 13,00, 18,00 y 20,00 horas.

El servicio concluirá finalmente el domingo 14 de septiembre y el itinerario de la Canoa cuenta con la declaración de Interés Turístico de Andalucía. Entre las ventajas que presenta la canoa, que en la actualidad hace la ruta de un modo regular solo en verano, destaca la descongestión de la carretera y el reclamo turístico de esta ruta por un entorno protegido.

El paseo en la canoa por la ría tiene una duración aproximada de 45 minutos y durante el mismo se pueden observar numerosas aves y vegetación, ya que la canoa discurre por el Paraje Natural Marismas del Odiel declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera, la Isla de Enmedio, declarada Reserva Natural, o la Isla Saltés.