El Servicio de Extinción de Incendios de Huelva capital se suma a los trabajos en el incendio de Niebla

Camión de bomberos de Huelva capital. - EMERGENCIAS HUELVA

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huelva capital se ha sumado a los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado jueves en el paraje Raboconejos de Niebla con dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva que se han desplazado en tarde de este lunes hacia la zona de Nerva y Riotinto para colaborar en las labores de extinción del incendio.

Según ha indicado Emergencias Huelva --canal oficial Ayuntamiento de Huelva-- en su cuenta de redes sociales, consultada por Europa Press, los efectivos se han desplazado con una Bomba Rural Pesada (BRP) de 4.000 litros, con cuatro efectivos; una Bomba Urbana Pesada (BUP) de 4.000 litros, con cinco efectivos.

Además, desde el domingo, Protección Civil de Huelva también está colaborando en el dispositivo con dos vehículos y seis voluntarios. Desde Huelva capital han trasladado su "reconocimiento y agradecimiento" a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando sobre el terreno para combatir el fuego, "protegiendo tanto a la población como al entorno".