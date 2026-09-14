Subdelegación destaca que dos programas TándEM beneficiarán a 20 jóvenes de Huelva

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado este lunes la puesta en marcha, por primera vez en la provincia, de dos programas experienciales de empleo y formación TándEM dirigidos a jóvenes desempleados menores de 30 años. Las dos iniciativas, impulsadas y financiadas íntegramente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se desarrollarán en Cortegana y Huelva capital, y beneficiarán a un total de 20 jóvenes.

Según ha indicado la subdelegación en una nota de prensa, en este sentido, la subdelegada ha valorado "especialmente" el carácter pionero de estas iniciativas y ha señalado que "es una magnifica noticia que Huelva incorpore por primera vez este modelo de formación activa, remunerada y vinculada a una experiencia real de trabajo, especialmente dirigida a jóvenes que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral".

Así, la primera iniciativa, 'Evoluciona Cleaning 4.0: Especialista en otro personal de limpieza con inteligencia artificial aplicada', es un programa experiencial de empleo y formación TándEM, promovido por la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) que comenzará en Cortegana este 16 de septiembre, y permitirá la participación de diez jóvenes desempleados menores de 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El itinerario formativo, con duración de 12 meses y un total de 1.650 horas, contempla 846 horas de formación y 804 horas de trabajo efectivo, combinando contenidos relacionados con la limpieza profesional y el acondicionamiento de espacios con materias vinculadas a la sostenibilidad, la gestión de residuos, la economía circular, la prevención de riesgos laborales y las competencias digitales.

En cuanto al segundo programa, 'TándEM Puentes Digitales: Mecánico/a y Reparador/a de Equipos electrónicos para la economía Circular', promovido por Autismo Huelva Ánsares, se desarrollará en Huelva capital con la participación de diez jóvenes estableciendo como objetivo que al menos el 50% de las personas participantes pertenezcan al colectivo de personas con autismo.

Esta iniciativa, que comenzará antes del 30 de septiembre, tiene una duración de 12 meses y combina, a través de una experiencia real de trabajo en reparación y reacondicionamiento de equipos electrónicos, formación técnica, transformación digital, inclusión social y sostenibilidad ambiental con una metodología basada en "aprender haciendo".

Además, este programa contribuye a la reducción de residuos electrónicos, fomenta la reutilización de dispositivos con fines sociales y favorece la inclusión laboral de personas con mayores barreras de acceso al empleo.

Uno de los elementos diferenciales de ambas iniciativas será la incorporación de contenidos de inteligencia artificial y automatización aplicada al puesto de trabajo, con el objetivo de preparar a los participantes para los procesos de transformación tecnológica que están experimentando numerosos sectores profesionales.

Los programas TándEM se caracterizan por integrar una primera fase de formación y una segunda etapa en alternancia con el empleo, durante la cual las personas participantes adquieren experiencia profesional mediante un contrato de formación. Esta metodología permite a los jóvenes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que los apliquen en entornos de trabajo reales, al tiempo que reciben orientación y acompañamiento para facilitar su incorporación posterior al mercado laboral.

Un modelo que se viene implementando en España desde 2023 y los resultados registrados hasta la fecha muestran una evolución positiva en la incorporación al mercado laboral de las personas participantes, consolidándose como una herramienta eficaz para facilitar la transición de la formación al empleo, ha subrayado la subdelegada.

Por todo ello, Rico ha puesto en valor la implantación en la provincia de este programa, que encarna además esos valores de formación de calidad y empleo con derechos, unido a proyectos de enorme relevancia social, y ha señalado que suponen una oportunidad para reforzar la conexión entre las políticas activas de empleo, las necesidades de las empresas y las características socioeconómicas de la provincia.

Finalmente, la subdelegada ha resaltado que desde el Gobierno de España queremos que la formación sea una verdadera puerta de entrada al empleo, conectada con las necesidades de nuestro territorio y con sectores que ofrecen nuevas oportunidades profesionales.