La subdelegada destaca el "éxito" de la migración circular ya que Huelva concentra el 85% de contrataciones Gecco

Archivo - La subdelegada del Gobierno, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado el "éxito" de la migración circular, ya que la provincia concentra el 85% de la contrataciones de la orden Gecco, toda vez que ha resaltado que este año han venido temporeros de ocho nacionalidades y se estudian nuevas experiencias piloto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rico ha remarcado el balance "positivo" de la contratación de temporeros de esta campaña y "no lo dice solo el Gobierno, quien realiza esta apuesta por el plan Gecco, sino el sector".

En cuanto a los datos de producción de la campaña, la subdelegada ha indicado que han sido "buenos", aunque "ha habido un ligero descenso, en torno a un 3% en la explotación de la fresa, pero ha sido por los condicionantes meteorológicos", pero "se ha compensado con el incremento del arándano y con la frambuesa".

En este sentido, ha valorado que Huelva es la 'Marca España' de los frutos rojos, pero "también lo es" del programa Gecco, "porque el 85% de las contrataciones se hacen aquí". "El resto nos siguen a distancia, Lleida como un 4% o Albacete, con un 2%, en suma, Huelva es la protagonista".

Por ello, ha resaltado que la apuesta del Gobierno es "decidida", porque esta campaña "más de 22.000 personas han venido a trabajar y de ocho países muy potentes". El mayoritario ha sido Marruecos que ha estado en torno 15.000 contingentes "fundamentalmente femenino, y que viene todos los años e incluso se incrementa". Pero en esta ocasión también han venido personas de Guatemala, Honduras, Paraguay, Mauritania, Colombia, Senegal y Ecuador.

"Y seguimos sumando y creciendo porque han venido más de 4.255 personas más con respecto al año anterior. Y seguimos explorando, porque tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Inclusión están también barajando a otros países, como Mali o Egipto. La idea es intentar que este modelo ejemplar de migración ordenada y segura se expanda a otros países y colaboremos también con los países de origen a formar. Pero, lo más bonito es que tienen la ventaja que al ser ya fijos discontinuos tienen una garantía por cuatro años", ha abundado.

Asimismo, Rico ha explicado que hay un 'pool' de 3.000 personas, que son básicamente de Mali y Senegal, que "también están trabajando gracias a una alianza con Asaja-Huelva y con Freshuelva, en el ámbito de protección internacional". Es decir que "los temporeros del sector agrícola está rondando cerca de los 28.000". "Creemos que es una mano de obra suficiente para que la campaña sea un éxito año tras año, como estamos revalorizando. Y en Europa la Marca España la lleva Huelva con sus frutos rojos".

MEJORAR LA HABITABILIDAD

No obstante, después de 26 años, la subdelegada ha señalado que "hay que ir mejorando", por ello, uno de los elementos a trabajar son "las condiciones de habitabilidad". "Hemos puesto en práctica que todo el sector haga informes de todas y cada una de las explotaciones, para que no haya ninguna con condiciones indignas. De forma que estas personas tengan un alojamiento con ventilación; con habitaciones dignas, aunque sean compartidas.

Por otro lado, Rico ha señalado que también se trabaja en agilizar los viajes de los temporeros. "Hemos tenido que trabajar mucho con la Subdelegación de Cádiz y con la Autoridad Portuaria de Algeciras, porque entran por Tarifa, e intentamos con el nuevo sistema de entrada, el 'Entry System', que ha puesto ya en vigor la Policía Nacional, no se demore mucho a la hora de embarcar".

Al respecto, también ha resaltado que los países están "entregados" para que "vengan con formación y sepan a lo que vienen, contarles sus derechos, sus obligaciones". Además, ha destacado los programas Wafira I y Wafira II, y el 'Cosechando Oportunidades', otra iniciativa para "esas mujeres se forman aquí para que hagan nichos empresariales en sus lugares de destino". "De hecho, han venido hijas de trabajadores que ya son médicos, farmacéuticos o profesores en la universidad".

Precisamente, estos proyectos se destacaron en el V Foro Iberoamericano de Migraciones y Desarrollo, celebrado en La Rábida y en la que participó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz.

Por todo ello, la subdelegada ha asegurado sentirse "muy orgullosa" pero "hay que estar, y desde el Gobierno de España está en ello" para que estas personas "vengan en condiciones igualitarias de convenios para que cobren y descansen lo que les corresponde y para que estén en condiciones dignas en los alojamientos".

De este modo, la subdelega del Gobierno ha asegurado que ya están negociando con el sector el "incremento de contingente" de cara a la campaña 2026-2027.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por otra parte, sobre la regularización extraordinaria de migrantes que puso en marcha el Gobierno y que finalizó el 30 de junio se ha saldado con 10.359 solicitudes en Huelva en un proceso en el que "no ha habido ningún colapso ni acumulación de citas".

"Se ha atendido a la gente con fluidez, hay personas que han sido atendidas más de una vez, ha habido atención telefónica y presencial. Creo que el proceso ha sido ejemplar", ha subrayado.

Al respecto, ha remarcado la "importancia" de este proceso, ya que "se trata de regularizar personas que ya trabajan en este lugar y que ahora lo van a hacer aflorando, dejando de ser invisibles". "Va a ser una ganancia para todos".

Así, ha señalado que se han reunido "de manera quincenal con la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social y el INSS; con el jefe provincial de Extranjería, que "aunque no era la oficina dispuesta por parte del Gobierno si asesoraba a todas aquellas personas extranjeras que se acercaran allí; y con las oficinas de correos habilitadas, "que en el caso de Huelva eran tres".

En este punto, ha agradecido a las entidades del tercer sector, porque "han ayudado muchísimo a identificar a esas personas, ayudarlas en esa mesa cívica que se configuraba cada 15 días, resolver todas las dudas que se les suscitasen para que todo el mundo tuviera oportunidad".

Dichas entidades han sido la Universidad de Huelva; Huelva para todos y todas; Mujeres en zonas de conflicto; Diappo Moguer; la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía; Asnuci, que "hace una labor extraordinaria, al igual que Cepaim"; ACEN, Huelva-Acoge, Codenav, Fecons y Migronuva". Pero, además, "una vez se incorporó UPA Huelva, del sector agrario porque las empresas también están preocupadas por ayudar". Por último, ha agradecido a UGT y CCOO porque "han hecho una labor estupenda".

En cuanto al perfil de los solicitantes, el 24% son colombianos; de Marruecos, en torno al 21%; Venezuela cerca de un 9%; y Senegal cerca de un 8%.

"Eso a la par de que los datos arrojan que la inmigración irregular ha descendido muchísimo, más de un 36%, yo creo que estamos en el buen camino de regularizar lo que ya está aquí, lo que ya está entre nosotros, apostando por la convivencia, la integración real sociolaboral de las personas de una manera ajustada a derecho, que es lo que queremos todos, y teniendo siempre como faro en toda nuestra actuación la defensa de los derechos humanos porque aquí hay una cuestión de vulnerabilidad que tenemos que dar la respuesta", ha abundado.