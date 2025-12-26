La subdelegada en Huelva destaca que se están ultimando los accesos al Chare de Lepe y espera que estén "pronto"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante un momento de la entrevista. - EUROPA PRESS

HUELVA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que se están ultimando los accesos al Chare de Lepe --Hospital Comarcal de la Costa Occidental-- y espera ver la culminación "pronto", aunque no se ha querido comprometer a dar fechas, ya que las obras "siempre están expuestas a posibles reveses climatológicos o de otra índole".

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que Rico ha explicado que había un "compromiso" del Gobierno de España de hacer la rotonda, los accesos y la iluminación y ha subrayado que "todo lo demás está terminado y faltaba solo finalizar la vía de servicio".

En este punto, la subdelegada ha señalado que se han producido algunos factores que han ralentizado el fin de las obras, como que se tuvieran que paralizar en febrero de 2024, cuando se encontraban al 20% de ejecución, después de que la empresa adjudicataria entrara en concurso de acreedores, lo que obligó a reconducir el procedimiento y ceder los trabajos a otra empresa.

De la misma manera, ha apuntado que "luego también hubo problemas meteorológicos que lo inundaron todo y tuvo que abordarse un drenaje". "Tuvimos mala suerte, pero todas las obras están expuestas a condiciones meteorológicas, por eso yo no me quiero tampoco comprometer a una fecha cierta", ha añadido.

Finalmente, la subdelegada ha señalado que "la vía de servicio, que es lo que nos importa, se está terminando", por lo que espera que "en breve" se vea la culminación y que sea "lo más pronto posible".

Cabe recordar que tras contratarse la primera empresa adjudicataria, al poco tiempo entró en concurso de acreedores y las obras se retomaron en octubre de 2024. Se trata de la construcción de la vía de servicio de la autovía A-49 que dará acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento, de la Costa Occidental de Huelva y el presupuesto de la obra ascendía a 3,1 millones de euros (IVA incluido).

La vía de servicio proyectada, que facilitará el acceso al Chare, tiene una longitud de 1.310 metros y se conectará con el enlace número 117 de la A-49.