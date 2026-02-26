Toscano destaca que el plan de control de mosquitos en Huelva funciona "perfectamente" y está "todo controlado"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, este jueves en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha llamado a la "tranquilidad" de la población frente a la aparición de mosquitos tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Huelva y ha señalado que el plan de control de mosquitos del Servicio de Control de Plagas de la institución provincial funciona "perfectamente" todo el año y que está "todo controlado".

En rueda de prensa, ha destacado que "se sigue trabajando", aunque ha admitido que este año se "va a tener que trabajar de una manera muy intensa porque tenemos agua en absolutamente toda la provincia".

Al respecto, ha explicado que "eso quiere decir que habrá nuevas zonas donde se criarán mosquitos", pero Huelva tiene "un servicio de mosquitos único en España que está trabajando", que además "está metiendo medios técnicos que van a hacer que todo se pueda hacer mucho más rápido, de una manera más eficaz", por lo que se ha mostrado "convencido" de que "vamos a tener un magnífico verano".

Asimismo, ha señalado que próximamente está previsto que se convoque a los medios para dar explicaciones sobre las medidas que se están tomando para "que nadie se asuste", toda vez que ha indicado que "los mosquitos no solo nos pueden resultar incómodos", sino que "en un momento determinado, si damos una imagen de que este año Doñana nos va a infectar de mosquitos, el turismo se puede resentir".

"Vamos a tranquilizar a todos porque el plan de mosquitos funciona perfectamente, está todo perfectamente controlado, tenemos los mejores profesionales y estoy convencido de que será como otro año más, aunque tengamos muchos más mosquitos, pero serán controlados", ha concluido.

El Servicio de Control de Plagas de la Diputación de Huelva presta sus servicios desde la década de los años 80. La necesidad de reducir las plagas de mosquitos, como "factor indeseable para la población en general y para el sector turístico en particular", fundamentó la constitución de este departamento en 1987, según informa la Diputación que señala que el nivel de especialización del servicio lo convierten en "una de las entidades más reconocidas dentro y fuera de España".