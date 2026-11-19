Foto de famiñia de las ocho Medallas de Oro de 2026 de la provincia de Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina ha acogido la celebración del Día de la Provincia de Huelva, en la que la Diputación ha entregado sus ocho Medallas de Oro de 2026.

El presidente de la institución, David Toscano, en un solemne acto que ha contado con la presencia de 400 personas y una destacada representación institucional, ha expresado el "orgullo" y el "agradecimiento" de los onubenses hacia los galardonados y ha subrayado su contribución a una provincia cuya identidad "se ha enriquecido tanto con las personas nacidas en ella como con las que la eligieron para construir su vida", ha indicado en una nota.

La máxima distinción provincial ha reconocido a Jaime de Vicente, a título póstumo; al Club de Golf Bellavista; al Carnaval de Isla Cristina; a Lucas Llanes; a Léa Vicens; a Sandra Carrasco; al pueblo de Adamuz y a las instituciones, cuerpos, servicios y colectivos que intervinieron en los incendios forestales del pasado verano.

Tras agradecer al alcalde, Jenaro Orta, y al pueblo de Isla Cristina su acogida, Toscano ha situado el sentido de pertenencia en el centro de su intervención. "Ser de Huelva es mucho más que haber nacido aquí", ha afirmado. El presidente ha vinculado ese sentimiento con querer la tierra, compartir sus costumbres, celebrar sus alegrías y preocuparse por sus problemas, y ha recordado el origen de Isla Cristina como lugar de encuentro de personas que llegaron desde distintos territorios para trabajar y construir un futuro.

La solidaridad ha ocupado un lugar destacado en el discurso, con un recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, a los heridos y a sus familias. "Este Día de la Provincia es también suyo. Queremos que sientan el cariño de Huelva y que sepan que seguimos a su lado", ha señalado.

Toscano ha agradecido a los vecinos de Adamuz la ayuda que prestaron a las personas afectadas por el accidente y a sus familiares. "Ayudaron a personas de las que no sabían nada, salvo que los necesitaban. Y eso les bastó", ha expresado. La medalla al municipio cordobés ha sido recogida por su alcalde, Rafael Ángel Moreno.

El presidente ha reconocido también la labor de los alcaldes de los pueblos afectados por los incendios y la entrega de los profesionales del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, el Consorcio Provincial de Bomberos y los demás servicios de extinción y ha extendido ese agradecimiento a las fuerzas de seguridad, los profesionales sanitarios y sociales, las entidades humanitarias y el voluntariado.

El presidente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha recogido la distinción colectiva junto a representantes del Infoca, la UME y el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva. Toscano ha agradecido su implicación y ha querido que el reconocimiento alcance "a todos y cada uno de los héroes de aquellos días, cualquiera que fuera su tarea, porque todos ayudaron a cuidar de Huelva".

La ceremonia, presentada por la periodista Fátima Pizarro, ha comenzado con el saludo institucional y la lectura, por parte del secretario de la Diputación, del acta del Pleno extraordinario del 13 de noviembre. Los vídeos dedicados a los galardonados han precedido a la entrega de las medallas y a sus intervenciones de agradecimiento.

PREMIADOS

Dolores Bosque ha recogido la distinción concedida a Jaime de Vicente. El presidente ha recordado su dedicación a la cultura y a las relaciones con Iberoamérica, así como su trabajo para convertir Huelva en un lugar de encuentro de artistas, escritores y creadores. También ha dirigido un saludo afectuoso a su esposa y a sus cuatro hijos.

La medalla del Club de Golf Bellavista ha sido recogida por Juan Moreno. Toscano ha destacado la continuidad de un legado británico que generaciones de golfistas onubenses han hecho suyo y los valores que transmite el deporte, desde "el respeto a las reglas hasta el afán de superación".

Manuel Rodríguez Mascareña y Eva Santos han recibido el reconocimiento al Carnaval de Isla Cristina. El presidente lo ha descrito como una escuela de talento y ha recordado que en él comenzó a cantar Manuel Carrasco, también Medalla de Oro de la Provincia. Ha agradecido a los isleños su dedicación a una celebración que forma parte de la identidad cultural de Huelva.

Lucas Llanes ha recogido personalmente su medalla. Toscano ha subrayado su trayectoria dedicada al conocimiento y a compartir lo aprendido, con una mención especial a los años de servicio a la Diputación y a su trabajo en la Granja Escuela.

Mayte Largo ha recibido la distinción en representación de Léa Vicens, de quien el presidente ha destacado su trayectoria en el rejoneo y su vinculación con Hinojos, donde estableció su hogar y desarrolla su actividad, mientras Sandra Carrasco ha recibido el reconocimiento a una carrera que lleva el flamenco de Huelva a públicos de distintos lugares. "Sandra Carrasco consigue que sea Huelva la que viaje cada vez que ella canta", ha expresado Toscano.

La celebración ha contado con las actuaciones del pianista Manuel Moreno, de la cantaora Sandra Carrasco, que estuvo acompañada a la guitarra por David Rodríguez Romero, y de la agrupación carnavalera isleña La Soñadora de Keka Columé.

En su intervención, el presidente ha relacionado el cuidado del patrimonio y de las tradiciones con la responsabilidad de asegurar el futuro de los municipios y ha destacado que la Diputación trabaja con los ayuntamientos para "mejorar las comunicaciones, impulsar el desarrollo económico y social y prestar apoyo ante las dificultades". "Lo que no queremos es que vivir en un municipio pequeño signifique tener menos oportunidades", ha afirmado.

Toscano se ha referido asimismo a las posibilidades que abren las energías verdes, la llegada de profesionales y empresas y la contribución de las personas que trabajan en el campo onubense y ha defendido que esas oportunidades permitan también a los jóvenes desarrollar sus proyectos de vida en la provincia.

La jornada ha concluido con las fotografías de los galardonados y los representantes institucionales, tras una celebración que ha reunido el reconocimiento a las trayectorias individuales y colectivas, la memoria de las víctimas y el agradecimiento a "las personas que han contribuido a cuidar y engrandecer Huelva".