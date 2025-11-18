Toscano señala que las ayudas de Diputación de Huelva para Doñana están "consignadas desde 2024" y están "a la espera"

Archivo - El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, con el comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha señalado este martes que las subvenciones complementarias que la institución provincial otorgará a los agricultores destinadas a fomentar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrarios y forestales situados en el ámbito de la Corona Norte de Doñana, están "consignadas desde 2024" y que están a la espera de ser avisados para realizar el ingreso.

A pregunta de los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de las Medallas de la Provincia, a tenor de que la Junta ha sometido a información pública sus ayudas, Toscano ha explicado que desde "el momento en que nos pidieron el poder ayudar lo consignamos en nuestros presupuestos".

"Está consignado desde el año 2024 y, por tanto, estamos a la espera, porque esto va en cascada. Primero el Gobierno de España sacará esas resoluciones con la Junta de Andalucía y nosotros somos los terceros. Primero paga uno, y luego van los otros detRás. Tal como nos digan que paguemos, nosotros tenemos el dinero consignado para poder hacerlo", ha abundado.

Así, ha explicado que se hiZo desde el "minuto uno" porque era "fundamental". "Se hizo rápidamente esa consignación con un acuerdo de pleno y a la espera de que nos digan cuándo para poder ingresar ese dinero", ha reiterado.

En este sentido, la Diputación de Huelva tiene previsto convocar una línea de ayuda de diez millones de euros de la Diputación dirigida a los agricultores de los municipios onubenses del ámbito de influencia de Doñana, que se distribuirá en 10.000 euros por ayuda.

Estas ayudas son complementarias a las que tiene que otorgar el Gobierno de España, 70.000 euros por hectárea, y la Junta de Andalucía, 20.000 euros por hectárea. La cooperación institucional permitirá alcanzar el máximo previsto de apoyo público, hasta 100.000 euros por hectárea en los cinco municipios del Plan Especial.