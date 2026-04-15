Un total de 15 candidaturas concurrirán por Huelva a las elecciones andaluzas, dos más que en 2022

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HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles las candidaturas que concurrirán a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo por la circunscripción de Huelva, que ascienden a un total de 15. Se trata de dos candidaturas más que en los comicios del 19 de junio de 2022, a los que se presentaron un total de 13.

De este modo, los partidos que concurrirán por la provincia para el 17 de mayo incluidos en el BOP -- por orden de inscripción--, y consultado por Europa Press, son el Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), con Salvador López como cabeza de lista; Vox, con Rafael Segovia como número uno; Partido Popular (PP), encabezada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad general, Loles López; Adelante Andalucía, que ha elegido a María del Carmen García para el primer puesto.

La quinta candidatura es la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con María Márquez como cabeza de lista; luego se encuentra Se Acabó la Fiesta, que presenta a José Luis Rubio como número 1; la formación Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos (Escaños en Blanco) con Emilio Cimbora Acosta como cabeza de lista; y la coalición Por Andalucía --Izquierda Unida Andalucía-Podemos-Movimiento Sumar-Iniciativa del Pueblo Andaluz-Verdes Equo-Alternativa Republicana-Alianza Verde-- (PorA), que ha elegido a José Antonio Jiménez como candidato.

La novena candidatura es la de Nación Andaluza (NA), con Luis Pahissa Nieto como candidato; le siguen la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz (Andalucistas-PA), con Julia Rodríguez, como cabeza de lista; Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), que ha elegido a Juana María Gómez como candidata; Huelva Existe (HE>), con José Antonio Cabrera como número uno; Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo) con Carmen María Murillo como número 1; Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS), con Urbano Leopoldo Romero; y cierra la candidatura de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, con Antonio García como cabeza de lista.

Las principales diferencias de las candidaturas formalizadas este año con respecto a las elecciones de hace cuatro años son las ausencias de formaciones como Por Huelva y Ciudadanos, así como cambios en las formaciones que integran las diferentes coaliciones.

De este modo, los onubenses tendrán que elegir a los once parlamentarios que representarán a las provincia de Huelva en la Cámara andaluza. En los comicios de 2022 el PP obtuvo seis diputados, el PSOE consiguió cuatro, mientras que Vox obtuvo un escaño.

CENSO ELECTORAL

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por Europa Press, ha publicado en su web el número de votantes que están llamados a ejercer su derecho al sufragio, que en la provincia asciende a 407.902 personas, lo que supone un incremento del 1,49% que en los comicios andaluces de 2022, en el que 401.896 onubenses estaban llamados a las urnas. Además, 11.397 son nuevos electores, cifra menor que a las del 2022, que fueron 22.347 jóvenes.

Del total, 398.829 son residentes en Andalucía (CER) y 9.073 votan en el extranjero (CERA). Esta última cifra también aumenta con respecto a hace cuatro años, ya que entonces se elevaba a 7.978 elecciones.

Además, en la provincia de Huelva se habilitarán 264 locales electorales y 662 mesas en los 80 municipios, que se repartirán entre 374 secciones y 131 distritos.