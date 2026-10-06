Un total de dos pollos de águila imperial regresan a Doñana tras ser rescatados este verano

Los dos pollos de águila imperial que han regresado a El Acebuche para su climatización. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos pollos de águilas imperiales se encuentran desde este lunes en El Acebuche, donde se aclimatan para regresar a su territorio de nacimiento, el Espacio Natural de Doñana, ya que tuvieron que ser rescatados este verano tras sufrir distintas incidencias.

Según ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, este lunes regresaron al Espacio Natural de Doñana dos pollos de águilas imperiales nacidos esta primavera en el territorio de La Rocina (Huelva), después de permanecer durante los últimos meses en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) del Puerto de Santa María.

Ambos ejemplares fueron rescatados este verano tras sufrir distintas incidencias durante sus primeras semanas de vida fuera del nido. Ahora, una vez recuperados, han sido trasladados al jaulón de hacking de El Acebuche, donde permanecerán durante un periodo de aclimatación antes de su liberación al medio natural.

Según explica la entidad, en la temporada reproductora de 2026, Doñana contó con ocho nidos de águila imperial con pollos, de los que nacieron un total de 15 pollos, todos ellos marcados con emisores GPS. Sin embargo, durante los meses de julio y agosto se produjo un número "inusualmente" elevado de incidencias, ya que ocho de los 15 pollos tuvieron que ser rescatados al observarse debilitamiento de los mismos.

De ellos, dos se recuperaron y pudieron regresar a sus territorios, tres fallecieron tras resultar afectados por el virus del Nilo y otros tres permanecieron en el CREA.

El seguimiento intensivo de la población y los emisores GPS que portan los pollos permitieron detectar rápidamente muchas de estas situaciones e intervenir. Dos de esos tres ejemplares son los que este lunes regresaron a Doñana. El tercer ejemplar continúa por el momento en el CREA, al no encontrarse todavía completamente recuperado.

La construcción del jaulón y las actuaciones de seguimiento, recuperación y conservación de estas especies forman parte del convenio de colaboración entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Fundación Endesa para la protección del águila imperial ibérica y el milano real en Doñana. Este acuerdo permite desarrollar actuaciones de seguimiento y monitorización, adecuación de nidos, chequeos veterinarios, marcaje con emisores GPS, alimentación suplementaria y recuperación de ejemplares.