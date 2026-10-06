Un total de siete producciones componen la sección Talento Andaluz del Festival de Huelva. - FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Del 13 al 21 de noviembre se celebrará la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, certamen que ya ha dado a conocer los títulos seleccionados para la sección Talento Andaluz. En esta ocasión, cinco producciones aspiran al Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, galardón que otorgará el público mediante votación tras las proyecciones con recuento notarial. Completan las secciones dos obras fuera de concurso.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, este espacio reunirá producciones de cineastas andaluces que aportan una pluralidad de perspectivas sobre nuestra realidad histórica, cultural y social.

Entre las películas que competirán se encuentra '200 vidas. Paco Rabal' (España, 2026), dirigida por Vanesa Benítez y estrenada en la sección Made In Spain del Festival de San Sebastián. A través de sus grabaciones en cassette y Super 8, el documental repasa la vida y la carrera de Paco Rabal en más de 200 películas. De galán del cine franquista a actor fetiche de la vanguardia de los 60, el intérprete transitó por el cine de Luis Buñuel, la Nouvelle Vague y Hollywood, además de protagonizar papeles icónicos como los de 'Los santos inocentes' y el ilustre pintor de 'Goya en Burdeos'.

También forma parte de la selección 'Anguita. El hombre de los tres siglos' (España, 2026), de Hugo Cabezas, que participa en la Sección Oficial del Festival de Sevilla. Un retrato íntimo de Julio Anguita, uno de los políticos "más singulares" de la democracia española. La película aborda las distintas facetas de su figura como hijo, padre, maestro y político y plantea una reflexión sobre el precio personal de la coherencia, el poder y el compromiso político.

Silvia Moreno y Daniel Llamas firman 'Califato 3/4. Bale el êffuerço que emo exo' (España, 2026), un documental que compite en Sección Oficial del Festival In-Edit Barcelona y se adentra, ocho años después de la irrupción del grupo en la escena musical, en el día a día de Califato. Surgido de la sinergia entre distintos colectivos de música, el grupo sevillano se ha convertido en catalizador de cultura e identidad, trascendiendo las fronteras de Andalucía.

Por su parte, 'Plus Ultra' (España, 2026), de Elías Pérez, llega al Festival de Huelva tras su estreno en el Festival de Málaga. El documental narra la peripecia de cuatro aviadores españoles que cruzaron el Atlántico en 1926 a bordo del Plus Ultra, rumbo a Argentina. Una producción que recupera una de las grandes gestas de la aviación española, que cumple su centenario en 2026, y reconstruye el contexto de una travesía que marcó la historia de la aeronáutica.

Completa la selección competitiva 'Todos los días domingo' (España, 2026), de Abraham López Feria. Galardonado con la Biznaga de Plata Premio del Público en la sección Cinema Cocina del pasado Festival de Málaga, el documental que recupera la memoria y la reconstrucción de un tiempo que se fue a través de la figura de Domingo Feria Pérez, trabajador incansable durante toda su vida en la salazón artesanal del atún y la fabricación de mojama.

Fuera de concurso se proyectará 'Back in time!' (España, 2026), de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón. La película plantea una road movie documental que recorre la memoria de una generación rebelde e idealista en Torremolinos, uno de los escenarios de la llegada del rock and roll a España. A través de músicos, artistas y protagonistas de los años sesenta, reconstruye la explosión cultural que convirtió la localidad en punto de encuentro de juventud, música y modernidad.

'Landa' (España, 2026), de Gracia Querejeta y Miguel Olid, también se proyectará fuera de concurso. Se trata de un retrato documental, con sus luces y sombras, del actor más popular de la historia del cine español: Alfredo Landa. Una obra que aúna el cariño del público con el aplauso de la crítica, viajando desde el fenómeno del "landismo" hasta sus grandes interpretaciones. A través de material inédito y testimonios cercanos, se descrubre a la persona detrás del mito, desde sus desconocidos inicios teatrales en San Sebastián y Madrid, hasta su brillante carrera que superó el centenar de películas.