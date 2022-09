El TSJA estima el recurso de UGT FICA sobre el SMI a aplicar en el convenio del campo de Huelva

HUELVA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT FICA) por el que ha anulado la tabla salarial de 2020 del convenio del campo de Huelva y ha fijado el salario mínimo diario para los trabajadores eventuales que prestan servicios para un empleador menos de 120 días al año en 48,55 euros/día.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, UGT FICA Huelva recurrió la sentencia que desestimó su demanda, en la que se solicitaba la impugnación de las tablas salariales para el año 2020 del Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Huelva.

Al respecto, desde el sindicato han explicado que en el convenio figuraba que el salario diario correspondiente a los trabajadores eventuales, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, era de 47,59 euros/día por todos los conceptos. No obstante, desde UGT se consideró que "los cálculos estaban mal hechos, pues no se respetaba el SMI fijado por el Gobierno", por lo que su importe debía ascender a 48,55 euros diarios.

Por tanto, el TSJA ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato y, en consecuencia, las tablas salariales de 2020 quedan anuladas y el precio fijado es el recomendado por UGT.

Así las cosas, el secretario general de UGT FICA en Huelva ha asegurado que esta sentencia es "importante" porque "queda también clarísimo para el futuro la fórmula de cálculo para el salario día".

Por ello, según ha detallado Gómez, desde la autoridad laboral se debe comunicar a las partes que se anulan las tablas salariales de 2020 y, a la par, "la mesa de negociación debe reunirse para establecer las tablas salariales correspondientes a 2020".

"Celebramos el pronunciamiento del alto tribunal, que hace justicia a los trabajadores del sector agrícola onubense, y pedimos por consiguiente a los empresarios que no se busquen atajos para ahorrarse dinero, elevando innecesariamente la tensión y el malestar de las plantillas, además de ocasionar importantes problemas en las inspecciones", ha valorado.

Por ello, ha emplazado a la patronal a "un cambio de estrategia" en las relaciones laborales, que "evite tener que resolver los conflictos en los tribunales de justicia, y ante la falta de mano de obra, incentivar el interés de los trabajadores con mejores salarios".