UGT advierte de una nueva agresión en el Centro de Menores Juan Ramón Jiménez, "la quinta en un año"

Archivo - Imagen de archivo de una concentración por la agresión a una educadora social en Huelva. - UGT - Archivo

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Huelva ha advertido de una nueva agresión sufrida por una profesional del Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre, y supone "la quinta agresión en un año".

Según informa el sindicato en nota de prensa, el informe oficial de incidencia detalla que durante el desarrollo de su jornada laboral una profesional fue "agredida físicamente mediante golpes y empujones y recibió amenazas", en un episodio que terminó "requiriendo la intervención de otras personas para contener la situación". Tras los hechos consta la existencia de parte médico y denuncia policial.

Desde UGT han advertido e que es "especialmente preocupante" que este nuevo episodio se produzca apenas unos días después de la anterior agresión registrada en el mismo centro el pasado 23 de septiembre, lo que "vuelve a poner de manifiesto una problemática sobre la que el sindicato viene alertando reiteradamente".

Al respecto, UGT Servicios Públicos Huelva considera que "no se puede permitir que las agresiones, amenazas y situaciones de violencia se normalicen como parte del trabajo diario de los profesionales de los centros de protección de menores". "Los trabajadores y trabajadoras realizan una labor educativa y de protección especialmente compleja y necesitan desarrollar sus funciones con unas condiciones adecuadas de seguridad, recursos humanos suficientes y mecanismos eficaces de prevención y actuación".

Ante la "reiteración" de estos episodios, UGT Huelva va a promover actuaciones dirigidas a prevenir este tipo de situaciones, trasladando a las administraciones y responsables competentes la "necesidad de adoptar medidas concretas que permitan reducir el riesgo de nuevas agresiones".

UGT considera "necesario" abordar, entre otras cuestiones, los protocolos de prevención y actuación ante situaciones violentas, las ratios y necesidades de personal, la evaluación de riesgos de los puestos y unidades, la formación específica de los profesionales y las medidas de protección y acompañamiento a los trabajadores que sufren una agresión".

"No podemos limitarnos a actuar después de cada incidente. Es necesario anticiparnos y trabajar en la prevención. La frecuencia con la que se están produciendo estos episodios exige una respuesta y la adopción de medidas eficaces", han aseverado.

Desde UGT Servicios Públicos Huelva han asegurado que continuarán trabajando para que la seguridad de los profesionales de los centros de protección de menores sea "una prioridad", porque "garantizar la protección de quienes trabajan diariamente con los menores también contribuye a garantizar una atención educativa y protectora de calidad".