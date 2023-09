UGT-A exige "una solución urgente" para la situación de los asentamientos chabolistas

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha exigido este lunes a las administraciones públicas, "tanto locales, autonómicas y del Estado", una solución "de carácter urgente" para la situación de los asentamientos chabolistas, lamentando el incendio que se ha producido en la noche de este domingo en Palos de la Frontera, en el que 200 chabolas han resultado calcinada, así como se han quemado cinco hectáreas de terreno.

Así, desde el sindicato han subrayado que los incendios "provocados o no" en este lugar "por desgracia son asiduos, produciéndose el último en el pasado mes de mayo, toda vez que han destacado que "por suerte, no hay que lamentar las pérdidas de vidas humanas, ni heridos graves", pero que la población afectada ha quedado "aún con más necesidades, perdiendo lo poco que tenían". Asimismo, desde UGT-A han recordado que en este asentamiento "viven muchas personas inmigrantes trasladados a Huelva debido a las diferentes campañas temporeras, y que vuelven a ser los gravemente afectados por este nuevo incendio".

Por ello, en una nota de prensa el sindicato ha mostrado su "preocupación" y ha señalado sus "reivindicaciones" al respecto, exigiendo "que se proporcione unos lugares de estancia para estas personas dignos y se ofrezcan soluciones de habitabilidad decentes y adecuadas" para "evitar daños mayores en el futuro".

"En definitiva, volvemos a ser testigos de este hecho, reincidente en el tiempo y de nuevo las administraciones públicas declaran que están trabajando en esta situación, pero nada se ha materializado", han señalado desde UGT-A antes de recordar las declaraciones en 2020 del Relator especial de la ONU, en su visita a los asentamientos de migrantes de Huelva, "cuando advertía de las duras condiciones de vida en las que vivían entre 2.300 y 2.500 personas, señalando que se había encontrado trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que había visto en todo el mundo".

Por otra parte, el sindicato ha criticado que la Junta de Andalucía "aseguraba haber invertido 20 millones de euros en el período comprendido entre 2019 y 2022 en relación a la mejora de estas situaciones de habitabilidad" pero que, "por desgracia, no se ha visto ningún resultado, ni ninguna actuación específica que pueda ser de envergadura para la mejora de la coyuntura de estas personas inmigrantes".

Igualmente, han indicado que el pasado diciembre de 2022, desde la Junta de Andalucía, manifestó en el Foro Provincial para la integración de las personas migrantes de Huelva que "la erradicación del chabolismo va a ser el eje fundamental sobre el que va a girar la política migratoria en los próximos cuatro años", pero que "no solo se deben quedar en una declaración de intenciones, sino que se debe poner en marcha urgentemente y dotarlo presupuestariamente".

Otro tema que el sindicato considera "preocupante" es "la situación de vulnerabilidad de las mujeres en estos asentamientos chabolistas, y concretamente los situados en los términos municipales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, y el afectado por el incendio, de Palos de la Frontera", recordando que un estudio realizado por Andalucía Acoge el pasado mes de abril recogía que las mujeres residentes en asentamientos chabolistas en Huelva suponen un 30% de la población total".

"Una minoría que ha de sumar a la vulnerabilidad de esta situación en sí misma más desventajas y dificultades que los hombres en sus mismas circunstancias. Ellas sufren de una irregularidad documental, ausencia de lazos sociales, empleos más precario e infravivienda, y con menos retribución económica y menos posibilidades de encontrar un trabajo, se combinan para ir arrinconando sus opciones y facilitar que las redes de trata acaben el proceso de exclusión captándolas con fines de explotación sexual habitualmente o laboral de forma más extraordinaria", apunta.

Por esto, UGT-A cree que es "un tema sumamente importante, del que no se puede hacer oídos sordos", por lo que ha afirmado que "no se puede permitir que se vuelvan a repetir estos hechos, ya sea en Huelva o en cualquier provincia andaluza", ya que "no se puede consentir que los trabajadores inmigrantes temporeros no tengan otra alternativa residencial que el asentamiento chabolista, iniciándose de este modo un proceso de exclusión que se agrava con la necesidad de mantener los ingresos mínimos para la subsistencia".

Por ello, han remarcado que, "además de las medidas que se deben de llevar a cabo para paliar esta situación extrema de inhabitabilidad de muchas personas", desde la organización sindical han realizado un llamamiento a "todas las entidades y administraciones pertinentes" para que "se proceda al realojo de estas personas afectadas" y que "no se desentiendan de estos trabajadores que tienen una situación de gran vulnerabilidad económica y social, debido a la fatal de recursos de todo tipo para acceder a una vivienda digna y adecuada".