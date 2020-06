UGT-Huelva exige al Gobierno la prórroga de los ERTE hasta final de año

HUELVA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha destacado este martes que el paro registrado en la provincia de Huelva en mayo ha bajado sólo en 13 personas respecto al mes de abril, un descenso del 0,02 por ciento. Pese a esto, ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encontrarán los miles de trabajadores después del 30 de junio, fecha en la que el Gobierno prorrogó los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor.

Por ello, ha exigido al Gobierno que dicha prorroga debe llevarse a efecto como mínimo hasta el próximo día 31 de diciembre de 2020, sobre todo en aquellos sectores donde su actividad no se ha podido restablecer, como son el sector servicio muy vinculado al sector turístico y al sector de la restauración, según ha informado UGT en una nota de prensa.

De este modo, Donaire ha recordado que en abril en Huelva había 58.858 personas beneficiarios de algún tipo de prestación, lo que supone un incremento de 18.342 personas con respecto al mes anterior cobrando algún tipo de prestación.

Las prestaciones de los trabajadores afectados por un ERTE, las cuales no computan a efectos de datos paro, han incrementado en 13.045 personas con respecto al mes anterior que cobran una prestación contributiva.

Por ello, Donaire ha manifestado que los datos de paro correspondientes al mes de mayo revelan la ralentización del ritmo de destrucción de empleo debido a la reactivación por la deshibernación de los sectores productivos sobre todo construcción e industria, y el comienzo de la desescalada.

"No podemos permitir que miles de trabajadores se queden en el camino, sin esa cobertura necesaria para que tengan un ingreso digno", ha dicho, incidiendo en que "tampoco no podemos permitir que aquellos trabajadores que hoy están percibiendo el desempleo por encontrarse en ERTE por causa de fuerza mayor, cuando finalicen la prorroga el próximo 30 de junio, no tengan generado desempleo y por tanto se queden sin prestación".

"No podemos provocar unos despidos masivos porque no haya cobertura suficiente tanto para empresas como para trabajadores para poder recuperar el empleo en los próximos meses sin ningún tipo de dificultad", ha señalado.

Por ello, ha pedido al Gobierno "un esfuerzo más de prorroga a los ERTE, ya que sin esta medida la situación en Huelva puede ser catastrófica en destrucción de empleo y quedando muy tocada la economía onubense".

Por todas estas razones, considera que es "fundamental" que el Gobierno mantenga las medidas de protección, tanto las prestaciones ya existentes como las extraordinarias, incluidos los ERTE, una estrategia de reinserción laboral y un plan de reconstrucción para superar los efectos de la crisis del covid en el empleo.

"Es necesario elaborar un Plan Especial de Empleo y Reactivación Económica que incluya medidas específicas para los colectivos más vulnerables (desempleados de larga duración, las personas que se quieran incorporar por primera vez al mercado de trabajo; los trabajadores mayores de 50 años, personas con discapacidad o personas inmigrantes) con acciones de choque específicas atendiendo a las peculiaridades de los sectores productivos", ha concretado.

Otra de las demandas pasa por impulsar los servicios públicos de empleo, dotándolos de más recursos humanos y modernizando las prestaciones que ofrecen, disponiendo de personal especializado, que ofrezca y preste un servicio integrado en las oficinas de empleo.

Por ello, junto a las medidas de inyección de liquidez, ayudas a las empresas y extensión de los ERTE, es "preciso" avanzar en términos de reducción de los márgenes de beneficio empresarial y en la limitación de los dividendos repartidos, propiciando que dichos capitales vayan dirigidos a evitar la destrucción de empleo y el hundimiento estructural de los salarios en el conjunto del PIB.

Finalmente, UGT valora de forma positiva la entrada en vigor del Ingreso Mínimo vital aprobado el pasado 29 de mayo, en Consejo de Ministros. Una medida que va a dar cobertura a mas de 40.000 hogares en la provincia de Huelva que están en riesgo de pobreza extrema. "Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza", ha concluido.