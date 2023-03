UGT señala en Huelva que las mujeres "no podrán ser libres" con condiciones salariales "peores que las de los hombres"

HUELVA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT-A, Carmen Jurado, ha señalado este martes que las mujeres "no podrán ser libres, iguales, ni vivir dignamente con unas condiciones salariales peores que las de los hombres", por lo que ha llamado a salir a la calle este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y manifestarse para reivindicar "un empleo de calidad" porque "la violencia machista también es un ámbito laboral".

Así lo ha manifestado Jurado antes de participar junto a la secretaria de Políticas Sociales de UGT Huelva, Raquel Serrano, en la jornada 'Derechos laborales de las victimas de violencia de género' celebrada por el sindicato y donde ha lamentado que en Andalucía las mujeres "cobran 5.260 euros menos que los hombres", algo a lo que "no hay derecho, porque tenemos que tener el mismo salario" porque "sin ello no podremos ser libres y salir de una situación de violencia ni construir una vida".

En este sentido, considera que esto se da "por la infravaloración del trabajo que hacen las mujeres en el sector servicios o en los cuidados", esto "está menos valorado que el trabajo de los hombres". "Esto se tiene que pagar y que mediante la negociación colectiva vayamos a negociar unos salarios al alza además de la subida muy necesaria del Salario Mínimo Interprofesional".

"Tenemos más contratos al tiempo parcial que los hombres, con un 72% frente al 28%. Esto nos pone en una situación precaria", ha lamentado antes de señalar que la reforma laboral "ha venido bien a las mujeres en cuanto a los contratos indefinidos en términos absolutos, pero en cuanto a los fijos discontinuos también son más perjudicadas".

Por ello, desde UGT-A piden a las empresas "que se sienten con los delegados a negociar los planes de igualdad", algo que considera "muy importante" para que "den la auditoría retributiva y la valoración de puesto de trabajo con perspectiva de género y sus datos económicos para ver dónde está la brecha salarial y las dificultades para que se puedan corregir", así como piden a la administración "que sancionen a aquellos que no cumplen, porque las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a hacer estos planes y las normas hay que cumplirlas".

"Es esencial que se cumplan para que los hombres y las mujeres tengan salarios sin discriminación por razón de sexo ni de ningún otro tipo y pedimos también que se hagan los protocolos de acoso. Razones para salir a la calle tenemos de sobra. No vamos de fiesta, vamos a reivindicar y eso desde la UGT lo hacemos todos los años, todos los meses y todos los días", ha remarcado.

Por su parte, Serrano ha explicado que en estas jornadas se "continúa formando" a los delegados sindicales de UGT "a la hora de tratar con las víctimas de la violencia de género" porque "cuando se va a negociar los planes de igualdad y preguntamos en la empresa, muchas de las mujeres desconocen los derechos que tienen por ser víctimas de violencia de género", por lo que considera que los delegados "tienen que estar formados para que cuando estas mujeres tengan ese problema y lo expresen tengan todos los recursos a su alcance".

Asimismo, ha señalado que "hay muchas empresas que también desconocen estos derechos laborales", por lo que UGT aboga porque estos derechos, aunque estén por ley, "se vean reflejados en los convenios con mejoras que podamos llevar a cabo desde el comité de empresa".

Esta jornada también ha abordado el acoso por cuestión de género y de sexo para "conocer cómo actuar" y "hacer ver a las empresas que eso no se puede ni se debe permitir" y que "todos los trabajadores de la empresa deben conocer los protocolos a llevar a cabo en estos casos", de forma que "en el momento en el que se produzca se sepa poner coto y no pase como ha pasado en Granada con la estudiante que hace ocho meses denunció un acoso y no se ha comenzado el protocolo ni ha tenido respuesta por parte de nadie".

Finalmente, desde UGT se ha llamado a la población a que participe este 8M en la manifestación que saldrá desde la zona del antiguo Estadio Colombino, a las 19,00 horas, y que finalizará en la plaza de Las Monjas.

UGT ha lamentado que cuatro mujeres hayan sido asesinadas en Andalucía por violencia de genero a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año, entre ellas mujeres "muy jóvenes", por lo que ha destacado que "la sensibilización y formación debe ser constante para así poder ayudar a las víctimas en todo momento".