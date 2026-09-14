La UHU da la bienvenida a más de 2.000 estudiantes y celebra un aumento de matrículas respecto al curso anterior

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del curso 2026/2027 de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha dado la bienvenida este lunes a los más de 2.000 estudiantes de nuevo ingreso que comienzan su trayectoria en la Onubense durante el curso 2026/2027. Hasta el pasado viernes, a falta de tres días para el cierre del proceso de matriculación, un total de 2.232 estudiantes ya se habían matriculado en la UHU, lo que supone el 90,8 por ciento de la oferta total y supera ya, en términos absolutos, la cifra de nuevos alumnos del curso anterior.

Este dato "nos hace ser optimistas" y demuestra que "trabajamos en la buena dirección", ha subrayado el rector, José Rodríguez, durante la apertura de la jornada. A su juicio, estos resultados son fruto de un proceso de adaptación y "refinamiento" de la oferta académica para ajustarla a "lo que demanda la sociedad".

Rodríguez ha aprovechado además su intervención para expresar sus condolencias por el "tristísimo" fallecimiento de una alumna de intercambio de la Universidad de Granada (UGR) en México y para alzar la voz contra "este hecho absolutamente intolerable".

"Este lunes se abren las puertas de la UHU y lo hacemos con felicidad, porque estos alumnos recibimos serán en el futuro esa correa de transmisión de la acción transformadora de la universidad", ha señalado el rector. Una transformación que, ha añadido, debe entenderse desde la universidad como servicio público, desde el que "entre todos tenemos que ser capaces de trabajar por una sociedad mejor".

En la misma línea se ha pronunciado la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, quien ha destacado el objetivo de esta jornada: "que los estudiantes se sientan acompañados en el inicio de esta nueva etapa" y "se sientan desde este momento parte de la comunidad universitaria".

Con este propósito, la Onubense ha instalado más de 30 stands destinados a "dar a conocer sus servicios, iniciativas y proyectos de participación estudiantil", así como "todo lo que ofrece y enriquece la vida universitaria", ha explicado la vicerrectora.

Guzmán ha aprovechado asimismo su intervención para agradecer la colaboración del Consejo Social, las cátedras de la provincia y de innovación social y los distintos servicios implicados en la organización del encuentro, con una mención "especial" al Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, responsable de coordinar la jornada.

Por su parte, el representante de los estudiantes de la Onubense, David Hinojosa, se ha mostrado "muy orgulloso de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, a estas mentes hambrientas de conocimiento" que comienzan ahora su andadura en la UHU. "Creo que aquí van a poder aprender todo lo que necesitan en la vida y que van a ser unos años muy fructíferos, en los que van a poder desarrollarse tanto como personas como profesionales", ha señalado.

Para Hinojosa, "quien haya entrado aquí con hambre de conocimiento y con vocación va a poder salir con la cabeza alta y sentirse orgulloso del tiempo que invirtió", ha concluido.

Durante esta jornada de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, la UHU les ha aportado información general sobre la institución y sus nueve centros y los servicios claves y proyectos de participación estudiantil, al tiempo que les ha facilitado conectar con compañeros de cursos anteriores y con representantes estudiantiles y ruteros.